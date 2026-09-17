“Las personas no pueden viajar”: Alcalde de Juan Fernández acusa “gravísima” crisis tras suspensión de vuelos subsidiados

El alcalde de Juan Fernández, Pablo Manríquez, acusó una “gravísima” crisis de conectividad tras la suspensión de vuelos subvencionados desde el continente a la isla.

El jefe comunal indicó que la situación deja a los residentes sin posibilidad de trasladarse, además de dificultar el traslado de médicos especialistas y afectar el turismo de la zona.

A través de un vídeo, el jefe comunal emplazó al Estado y remarcó que el problema lleva ocurriendo hace tres años, con vuelos comerciales que dejan de operar habitualmente entre abril y noviembre.

“Ad portas de las fiestas patrias y como alcalde de la comuna de Juan Fernández y también representando al Consejo Municipal, quiero emplazar al Estado en una situación compleja que vive este territorio insular, que me atrevo a decir el más aislado de Chile en estos momentos“, inició Manríquez.

En esa línea, el alcalde detalló el impacto de la suspensión de los traslados: “Ya llevamos tres años en que existen los vuelos suspendidos en los vuelos comerciales desde abril a noviembre del año decorrido. Eso complica no solamente el traslado de personas que necesitan viajar, sino también en el ámbito del turismo. Pero esta semana, al comienzo, recibimos la información de que también se suspendieron los vuelos subvencionados a nuestros residentes. Las personas no pueden viajar al continente hoy en día, ni tampoco las que están en el continente pueden volver a su hogar“.

“Eso nos parece gravísimo y emplazamos al Ministerio de Transporte a solucionar esta temática que hoy en día imposibilita un derecho constitucional al traslado por nuestro territorio“, sentenció.

Concluyó que “estamos haciendo soberanía a más de 800 kilómetros de distancia y necesitamos el respeto que estos territorios insulares merecen para nuestro país“.

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Municipio explica las razones de la suspensión

Desde la Municipalidad de Juan Fernández informaron que la suspensión de los vuelos subsidiados hacia la isla Robinson Crusoe y el continente se debe a la falta de aeronaves disponibles. Según explicaron, la nueva aeronave que será incorporada a la operación se encuentra actualmente en proceso de certificación RNAV, requisito necesario para realizar la ruta.

Desde Aerolíneas ATA, informaron que no existe un plazo certero para retomar las operaciones mientras la Dirección General de Aeronáutica (DGAC) no concluya las inspecciones y apruebe las certificaciones.

Ante la situación, la municipalidad presentó dos oficios junto a los reclamos de los afectados a la SEREMÍA de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso y la Delegación Presidencial Regional.

“Frente a esta información, la Municipalidad continúa realizando las gestiones y el seguimiento correspondiente ante las autoridades competentes, con el objetivo de conocer con mayor claridad el estado y los plazos del proceso, y así entregar a nuestros vecinos y vecinas información oficial, oportuna y certera sobre la situación de la conectividad aérea”, indicaron.

Asimismo, desde la municipalidad afirmaron que comprendían “la preocupación e incertidumbre que esta situación genera, especialmente considerando que la conectividad aérea constituye un servicio fundamental de nuestra comunidad” y que seguirán “realizando las gestiones y el seguimiento” de la situación.