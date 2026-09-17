Seremi de Salud RM advierte que la mitad de las parrilladas fiscalizadas “no cumplen con la normativa” previo a Fiestas Patrias

La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, entregó un balance de la fiscalización que se ha llevado a cabo en diversos restaurantes parrilleros de la capital ad portas del inicio de Fiestas Patrias.

En total, en cinco semanas se ha fiscalizado a ocho restaurantes y se han abierto 42 sumarios sanitarios por faltas a la normativa.

“La mitad de los restaurantes típicos y parrilladas que hemos fiscalizado no cumplen con la normativa, y hemos tenido que prohibir el funcionamiento de dos de estos locales”, explicó a La Tercera.

Detalló que las fallas detectadas por la Seremi de Salud han sido principalmente “la presencia de heces de roedores, lo que implica una deficiencia sanitaria grave para los trabajadores y clientes”.

De acuerdo con la autoridad, a la fecha se han reportado 122 brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), con 575 enfermos y 118 personas hospitalizadas; una cifra alarmante considerando que en 2025 se notificó un total de 186 brotes de ETA.

Por ello, llamó en estas Fiestas Patrias a comer “siempre en locales establecidos y con autorización sanitaria, fijándose en que el recinto se encuentre aseado y mantenga sus utensilios (…), al igual que los baños, que deben contar con agua, jabón y papel para secado de manos»”.

“Fíjense también en la higiene de los manipuladores de alimentos y garzones, los que deben estar con sus manos limpias, al igual que su uniforme, y sin adornos en las manos, como anillos, ni pintura de uñas”, añadió.

Por último, detalló los síntomas de una intoxicación alimentaria: “Náuseas, vómitos, diarrea, dolor y calambres abdominales y fiebre. Los signos y síntomas pueden comenzar horas después de ingerir el alimento contaminado, o bien días e incluso semanas después”.