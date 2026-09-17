En Francia, el primer ministro de Canadá arremete contra Trump y respalda vínculos más estrechos con Europa

Londres (CNN) — El primer ministro de Canadá, Mark Carney, le lanzó este jueves una crítica indirecta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Carney insitió en que su propuesta de estrechar lazos con la Unión Europea no busca crear un nuevo bloque geopolítico “con mejores modales”.

Las declaraciones de Carney se producen un día después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera que Canadá se convirtiera en el primer “miembro asociado” del bloque, una figura que aunque aún no existe, desató una nueva amenaza arancelaria por parte de Trump.

Canadá y la Unión Europea (UE) han sido ambos objeto de los aranceles de Trump, lo que los ha llevado a buscar nuevas alianzas para fortalecer sus economías.

Carney afirmó que una colaboración más estrecha con Europa tenía como objetivo crear “resiliencia” en lugar de “autosuficiencia”.

“No propongo un tercer bloque para convertirnos en una gran potencia rival, sino simplemente para que tenga mejores modales”, declaró Carney a los legisladores de la UE en Francia.

“No buscamos el poder para dominar a otros. Al contrario, buscamos la resiliencia para que nadie pueda controlar nuestros mercados abiertos, menoscabar nuestra soberanía, amenazar la integridad territorial o socavar nuestras libertades, nuestras democracias y nuestro estado de derecho”.

Más tarde declaró a la prensa que los legisladores canadienses debatirían y finalmente votarían sobre la “estructura definitiva” de una nueva alianza con la UE, pero subrayó que Canadá no estaba en condiciones de convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea, ni tampoco buscaba serlo.

“Es una oportunidad para hacer a Canadá más fuerte, más soberana, más independiente, más próspera y más sostenible”, afirmó.

Canadá se encuentra inmersa en una guerra comercial con Estados Unidos, su principal socio comercial, lo que la obliga a acelerar los esfuerzos por estrechar lazos con la UE, que a su vez ha librado numerosas disputas comerciales con Estados Unidos.

Trump declaró el miércoles que Estados Unidos podría imponer “aranceles elevados” a la Unión Europea si considera que cualquier nuevo acuerdo con Canadá constituye un “acto hostil”.

“Si la intención es buena, perfecto. Si es mala, impondremos aranceles muy elevados a Europa, lo cual es una posibilidad”, declaró a los periodistas.

La UE y Canadá son “más fuertes juntos”

Durante un discurso en el que habló ocasionalmente en francés y se basó en gran medida en los lazos históricos entre Canadá y la UE, Carney expuso los argumentos a favor de una cooperación más estrecha para generar resiliencia frente a lo que denominó “nuevas tormentas”, citando el cambio climático, la instrumentalización del comercio y la erosión de las normas democráticas.

“Europa y Canadá son más fuertes juntos”, afirmó. “Una alianza entre Canadá y la UE serviría de faro para otras democracias”, añadió, señalando que estaría abierta a la incorporación de otros países.

Carney dijo que acogía con satisfacción la intención de von der Leyen de convertir a Canadá en un “miembro asociado” de la UE y que, según las encuestas, una “abrumadora mayoría” de los canadienses también apoyaba estrechar los lazos.

Dijo que Canadá y Europa deberían cooperar en materia de minerales críticos y seguridad energética, y destacó la capacidad de Canadá para suministrar a Europa gas natural licuado e hidrógeno.

Von der Leyen destacó muchas de estas mismas áreas de cooperación en un discurso pronunciado el miércoles; sin embargo, a diferencia de Carney, no mencionó la posibilidad de establecer visados ​​recíprocos de trabajo y estudio para los jóvenes.

Carney sugirió que se debería permitir a Canadá participar en los programas de la UE Erasmus+ y Horizonte, que destinan una financiación considerable a la educación y a la investigación científica, respectivamente.

“Deberíamos estrechar los vínculos entre nuestras sociedades, permitiendo a nuestros jóvenes vivir, trabajar y estudiar donde deseen a ambos lados del Atlántico”, declaró. Canadá ya cuenta con acuerdos recíprocos con numerosos Estados miembros de la UE que permiten a los jóvenes de entre 18 y 35 años trabajar y viajar por Europa.

La reacción de Alemania

Algunos funcionarios de la UE han expresado su escepticismo ante la propuesta de otorgar a Canadá un estatus que actualmente no posee.

El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, declaró este miércoles a los periodistas que Berlín acogía con satisfacción el impulso hacia una “asociación especialmente estrecha” con Canadá y que estaba abierto a “discutir nuevos modelos que reflejen la especial importancia de la relación”, pero que el término “miembro asociado” debería reconsiderarse.

Carney afirmó que la “nomenclatura precisa” era una “cuestión para Europa”. “Lo que importa es el fondo”, señaló. Los detalles de la asociación podrían concretarse en una cumbre de inversión entre la UE y Canadá prevista para el próximo mes en Montreal.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pareció apoyar el acercamiento entre ambos países. Durante el discurso de Carney, Sánchez, quien ha tenido frecuentes enfrentamientos con Trump, publicó una imagen de una bandera de la UE sobre una X con una hoja de arce roja, símbolo nacional de Canadá, junto a las habituales doce estrellas doradas.

“La membresía asociada no existe”, afirmó Tinatin Akhvlediani, jefa de la división de ampliación de la UE en el Centro de Estudios de Política Europea, un centro de análisis con sede en Bruselas. Países como Ucrania, Moldavia y Georgia tienen “acuerdos de asociación” con la UE, pero estos implican la adhesión a las leyes del bloque, algo que Canadá difícilmente deseará, declaró a CNN el miércoles.

Canadá y la UE ya mantienen una importante relación comercial, pero el acuerdo comercial CETA, pactado en 2017, aún no ha sido ratificado por diez Estados miembro de la UE, entre ellos Francia, Italia y Polonia, lo que supone un posible obstáculo para profundizar la alianza entre la UE y Canadá.

El comercio bilateral de bienes y servicios alcanzó los 130.800 millones de euros (US$ 151.000 millones) el año pasado, según la Comisión Europea, lo que supone un aumento de más del 80 % en la última década. Las principales exportaciones de la UE a Canadá incluyen automóviles, maquinaria y productos farmacéuticos. Las exportaciones canadienses a Europa incluyen petróleo crudo, fertilizantes, minerales críticos y metales básicos.