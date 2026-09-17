Fiestas Patrias 2026: ¿Cuál es el origen de la cueca y por qué se usa un pañuelo para bailar?

La cueca cruza diversas generaciones y suena con fuerza cada vez que llega septiembre. Hay temas populares que no necesitan presentación: El Guatón Loyola, La Rosa y el Clavel y A Tu Lado.

En concreto, la cueca puede narrar historias de amor y rupturas, pero también tiene ese toque de humor y picardía popular. Pero ¿de dónde proviene este género musical? La cueca tiene a su “hermana” en Perú, la marinera, una danza elegante y cadenciosa que también forma parte de la identidad de nuestro continente.

Ambas tienen un mismo punto de partida: la antigua zamacueca, una danza popular que floreció en el Virreinato del Perú durante los siglos XVIII y XIX y que luego se expandió por toda Sudamérica.

El historiador y profesor de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes (Uandes), Raúl La Torre, explica que “la cueca y la marinera no son una descendencia directa una de la otra, sino hermanas que comparten un mismo origen, la zamacueca”.

La zamacueca, con influencias españolas, africanas e indígenas, tomó diferentes caminos según el país.

“En Chile se transformó en un baile campesino y festivo, marcado por la picardía y la fuerza expresiva, mientras que en Perú evolucionó hacia la marinera, más refinada y elegante, rebautizada a fines del siglo XIX en homenaje a la Marina de Guerra del Perú”, detalla La Torre.

Y agrega el académico: “La cueca refleja la identidad del Chile popular, con un zapateo vigoroso y versos llenos de humor, mientras que la marinera expresa la coquetería y el refinamiento de la tradición peruana. No obstante, la cueca chilena fue muy popular en el Perú, donde se conocía como ‘la chilena’, e influyó en lo que después pasó a llamarse marinera”.

En el presente, tanto la cueca como la marinera mantienen vivo ese legado común. Con el pañuelo como símbolo de cortejo amoroso, siguen siendo danzas que no solo representan a Chile y Perú, sino que también recuerdan la raíz compartida de dos tradiciones que, aunque diferentes en estilo, nacieron de una misma historia.