Gobierno informa que venezolanos con documentos vencidos podrán salir del país con salvoconducto desde mañana

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anunció hoy en una vocería en el Palacio de La Moneda que, a partir de este viernes 18 de septiembre, los ciudadanos venezolanos que cuenten con documentación vencida podrán optar por un salvoconducto para salir del país.

Además, defendió las prioridades establecidas y que “el gobierno puede comer y mascar chicle” para resolverlas.

“La Subsecretaría de Relaciones Exteriores ya emitió la resolución que permite homologar el salvoconducto que está disponible en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela como un documento válido de viaje“, informó Pavez.

Asimismo, detalló que la resolución se encuentra publicada en el Diario Oficial, por lo que “a partir de mañana, si es que no se informa lo contrario, todos los ciudadanos venezolanos que tengan pasaporte vencido, pero que cuenten con este salvoconducto, y todos los ciudadanos venezolanos que cuenten con el salvoconducto, aunque no tengan documento de viaje, podrán ser autorizados por la Policía de Investigaciones a poder salir del país”.

Sobre seguridad: “El gobierno puede comer y mascar chicle”

Por otro lado, al ser consultado ante el llamado de priorizar la seguridad por parte del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, el subsecretario Pavez aseguró que los temas prioritarios del país, como materias de seguridad y temas de desempleo, el Gobierno puede responderlos de forma simultánea.

“El gobierno trabaja en todos los ámbitos que le corresponden las tareas de servicio público que son parte de lo que el presidente José Antonio Kast ha expuesto al país con toda la intensidad en todos los frentes. Efectivamente, nosotros tenemos en nuestro país una emergencia en seguridad que ha demandado una prioridad muy, muy importante de la forma en que operativamente se ha ido conduciendo la gestión por parte del ministro Arrau“, afirmó.

Bajo esa línea sostuvo que “esa priorización no ha cambiado, pero sí es importante entender que la situación económica y la situación de empleo nos han obligado a redoblar esfuerzos para poder llegar con soluciones prontas a los hogares de Chile que no lo están pasando bien, cuya situación evidentemente reconocemos como una realidad de la cual no quisiéramos que no se solucionara”.

“En esa forma, como dice el viejo adagio, el gobierno puede caminar y mascar chicle. No se ha desatendido en ningún minuto la agenda de seguridad“, concluyó.