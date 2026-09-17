Fiestas Patrias 2026: ¿Cuál es el origen de las empanadas en Chile y por qué se llaman de pino?

Según la encuesta realizada por Ipsos y Marca Chile, las empanadas son el plato favorito para compartir durante las Fiestas Patrias.

Y surge la interrogante: ¿de dónde proviene la empanada? Raúl La Torre, profesor de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes (Uandes), explica que este tradicional plato es resultado del encuentro entre distintas culturas y sabores.

“No hay nada más representativo de la gastronomía chilena que una rica empanada de pino”, comenta el académico.

Respecto de su origen, explicó que se relaciona con la llegada de la empanada desde España y su posterior adaptación a los ingredientes y sabores locales.

“La empanada es la mezcla gastronómica de este encuentro de dos mundos: la empanada traída por los españoles desde el otro lado del mundo y la mezcla con los ingredientes y la sazón propia de esta parte del mundo”, detalló.

¿Por qué se llama empanada de pino?

Aunque para muchos extranjeros el nombre puede relacionarse con el árbol, la explicación es completamente distinta.

Según La Torre, la palabra proviene del mapudungun y significa “picadillo” o “mezcla”, en referencia a los ingredientes que componen su tradicional relleno. “Es la mezcla de todos estos ingredientes que forman parte de la empanada: de la cebolla, de la carne picada, del merquén y de tantos otros ingredientes que forman este plato riquísimo”, aclaró.

La Torre concluyó que la empanada de pino es “la reina de la gastronomía en estos días de celebración”.