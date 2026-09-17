Dólar alcanza su nivel más alto en 11 meses y supera los $960 al cierre de la semana en una sesión marcada por menor liquidez

El dólar cerró en $962 este jueves, con un alza de $2,69 respecto del cierre anterior, siendo su nivel más alto en once meses, en una sesión marcada por el bajo volumen de transacciones previo al feriado del 18 de septiembre.

El tipo de cambio llegó a retroceder hacia los $955 durante la jornada, pero recuperó terreno en la tarde, pese a que los factores externos favorecían al peso chileno.

El principal de esos factores fue el cobre, que se recuperó con fuerza durante el día y cerró en US$ 6,53 en la Bolsa de Metales de Londres, en un movimiento respaldado por el regreso de los compradores chinos tras la corrección reciente del precio.

La prima de Yangshan, indicador de la demanda china por cobre importado, subió a US$ 118 por tonelada, su nivel más alto en casi cuatro años, mientras los inventarios monitoreados en Shanghái se mantuvieron en 54.780 toneladas, reforzando las señales de una mayor demanda física por el metal, según cifras de Cochilco.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, destacó: “Resulta llamativo que, pese al fuerte avance del cobre y un dólar global algo más débil, el USDCLP haya recuperado desde $952 hasta $958. Esto refuerza la idea de que los factores locales dominaron la sesión. Por ahora mantendría una visión lateral, con $950 como soporte y $965 como resistencia. Una vez que vuelva la liquidez normal al mercado chileno será más relevante observar cuál de estos niveles logra romper”.

“La próxima semana aparece inicialmente más liviana en datos, con los PMI de EE.UU. el miércoles y las peticiones de subsidio por desempleo el jueves entre las principales referencias. Tras una semana marcada por la Fed, el foco estará en cómo el mercado termina de digerir el inicio de este nuevo escenario de tasas y si el USDCLP logra finalmente abandonar el rango de $950 a $965“, añadió.

Por su parte, Sebastián Moncada, senior account manager de XTB, destacó que el billete verde se mantiene firme en torno a los $960, prácticamente en su nivel más alto en once meses, después de que la Reserva Federal concretara la primera alza de tasas en más de tres años y dejara claro que no sería la última.

“El mensaje fue más duro de lo que parte del mercado esperaba: una tasa más alta en Estados Unidos hace que el dólar rinda más y que el dinero que buscaba oportunidades en países como Chile prefiera quedarse allá. Ese efecto pesa con especial fuerza sobre el peso, porque la tasa local sigue baja y la moneda chilena ha quedado en desventaja frente a otras de la región”, explicó.

De igual manera, afirmó que el alivio que se vio en la apertura, con el petróleo retrocediendo y el cobre repuntando, duró poco: “El tipo de cambio recuperó rápidamente el terreno cedido y opera cerca de los máximos de la semana. Con feriado mañana y cierre anticipado en la bolsa, la jornada será de pocos montos transados, lo que puede exagerar los movimientos en cualquier dirección”.

Dólar enfrenta escenario alcista y bajista

Asimismo, proyectó un escenario alcista, en el que, si el dólar se sostiene sobre los $960 y el cobre no logra mantener el repunte de hoy, el tipo de cambio tiene camino abierto para volver a probar los $964 que tocó ayer y buscar nuevos máximos del año, sobre todo con un mercado poco profundo antes del fin de semana largo.

Respecto al escenario bajista, indicó: “Si la calma en los mercados internacionales se consolida y el cobre afirma su recuperación, el dólar podría ceder hacia los $955 y, con más fuerza vendedora, hasta los $952, donde encontró compradores ayer, aunque con baja liquidez, es difícil que ese retroceso tenga continuidad antes del feriado”.