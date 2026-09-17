Ministerio de la Mujer despliega “Ruta de Protección” en fondas para orientar a mujeres ante situaciones de violencia

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el Ministerio de la Mujer desplegó este jueves la iniciativa “Ruta de Protección de las Mujeres” en las fondas del Parque O’Higgins y de otras localidades, con stands de información y orientación sobre denuncia y acceso a la red de apoyo ante situaciones de violencia.
La ministra Judith Marín señaló que el despliegue se refuerza en estas festividades, ya que suelen aumentar las situaciones de violencia.
Por ello, desde la cartera fortalecieron la información en “canales de orientación y denuncia, como el 1455 de SernamEG, el 133 de Carabineros y el 134 de la PDI, para que las mujeres sepan dónde acudir y puedan pedir ayuda”, dijo Marín.
También, desde la Municipalidad de Santiago, la abogada de la Dirección de Prevención y Seguridad y parte de la Defensoría de Víctimas, Valentina Carreras, destacó los servicios disponibles para apoyar a las personas afectadas por estos delitos.
“La Defensoría de Víctimas cuenta con un programa de acompañamiento, asesoramiento y representación judicial a personas que son víctimas de delitos, para proporcionar un apoyo integral desde el área social, psicológica y jurídica”, agregó.
Desde el ministerio aseguraron que esta medida continuará presente en espacios de alta concurrencia a nivel nacional, donde sus equipos entregarán orientación y la información adecuada de cara a episodios de violencia.
El SernamEG, a través del 1455, las mujeres pueden recibir orientación y conocer las opciones disponibles para cada situación.
🇨🇱¡Por unas Fiestas Patrias seguras para todas! Hoy autoridades @MinMujeryEG, @MMEG_RM y @CarabDDHHyFam reforzaron la “Ruta de Protección de las Mujeres” en la Gran Fonda del Parque O’Higgins. Recuerda, si vives violencia:#SernamEGTeOrienta: 1455
Carabineros: 133/149
PDI: 134 pic.twitter.com/TOCl3Wa4xd
— Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (@MinMujeryEG) September 17, 2026
Lo más leído
- “Las personas no pueden viajar”: Alcalde de Juan Fernández acusa “gravísima” crisis tras suspensión de vuelos subsidiados
- Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en padres por segunda vez mediante adopción, según People
- Seremi de Salud RM advierte que la mitad de las parrilladas fiscalizadas "no cumplen con la normativa" previo a Fiestas Patrias
- Codelco evalúa una eventual reducción de personal como parte de su plan de recuperación
- "Con todo, sino pa’ qué”: Estos son los creativos nombres de las fondas de Fiestas Patrias 2026