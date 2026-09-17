Chileno acusado de racismo es internado en una clínica de São Paulo tras solicitud de su defensa por problemas de salud mental

Un juzgado federal de Brasil autorizó la solicitud presentada por la defensa de Germán Naranjo para que el empresario chileno sea internado en una clínica de São Paulo por problemas de salud mental.

De acuerdo con Ex-Ante, la solicitud fue autorizada por la jueza federal Fabiana Alves el miércoles 16 de septiembre y no contó con la objeción del Ministerio Público brasileño.

De esta forma, la internación del ingeniero deberá concretarse este jueves 17 de septiembre y se estableció que podrá permanecer por un máximo de 28 días en el establecimiento de salud.

Cabe recordar que el chileno está cumpliendo una serie de medidas cautelares, como la prohibición de salir de Brasil y la orden de permanecer en el área urbana de São Paulo con vigilancia electrónica, tras su detención en el país debido a una denuncia por insultos racistas y homofóbicos a un tripulante de vuelo.

Considerando los argumentos de la defensa —que expuso que el imputado está enfrentando problemas de salud mental— y que la clínica está ubicada dentro del área donde debe permanecer Naranjo, la jueza terminó por acceder a la petición.

“Es evidente que no existe prohibición de circulación dentro de la región metropolitana de São Paulo, área que incluye la municipalidad de Cotia (…), donde se ubica la clínica indicada por el acusado para su hospitalización voluntaria”, señaló la resolución del tribunal.

Por ello, “no se requiere autorización judicial para la hospitalización y, en principio, el monitoreo electrónico no se activará durante el desplazamiento indicado por la defensa”.

“En cualquier caso, dado que la medida cautelar estipula que el acusado debe mantener informado al tribunal de cualquier cambio de domicilio, acepto la solicitud como notificación de dicho cambio, aunque sea provisional, y la defensa deberá informar al tribunal de cualquier cambio posterior, así como garantizar que el acusado esté disponible para someterse a los exámenes necesarios”, agregó el documento.

A Naranjo se le imputan los supuestos delitos de poner en riesgo la seguridad del transporte aéreo, realizar injurias raciales, xenófobas y homófobas, amenazar a la policía, cometer desacato y resistencia al arresto.