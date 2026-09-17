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Presidente Kast desde San Bernardo: “Estamos con una situación de seguridad importante que tenemos que enfrentar”

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Presidente Kast aborda escenario de seguridad tras Te Deum: “Estamos con una situación de seguridad importante que enfrentar”

Tras participar en el Te Deum ecuménico de San Bernardo, el presidente José Antonio Kast se refirió al escenario de seguridad que enfrenta el país y afirmó que el Ejecutivo trabaja para enfrentar los hechos delictuales.

El mandatario estuvo acompañado del alcalde de San Bernardo, Christopher White, y la primera dama, María Pía Adriasola, bajo un estricto resguardo policial.

Tras consultas sobre el significado de las festividades bajo su mandato y acerca de las amenazas que había recibido el jefe comunal de San Bernardo, Kast indicó que “este 18 tiene algunas cosas distintas: hubo un cambio de gobierno y estamos con una situación de seguridad importante que tenemos que enfrentar. Aquí nos acompaña también el alcalde (White), y es algo en lo cual estamos trabajando”.

También queremos decir que el llamado es a la responsabilidad, a destacar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y San Bernardo es la ciudad del folclore, con las “Cuecas Mil”, con el festival; por lo tanto, para mí es una alegría estar acá”, dijo el mandatario.

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