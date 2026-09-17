Valentina Ferrer anuncia el término de su relación con J Balvin: “Ha sido una decisión tomada desde el respeto”

(CNN Español) — La modelo argentina Valentina Ferrer anunció a través de una historia en su cuenta de Instagram el fin de su relación con el cantante colombiano J Balvin.

Ferrer compartió un mensaje en el que se lee: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”. El mensaje continúa: “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

En mayo de 2018, J Balvin confirmó su relación con Ferrer, aunque la pareja nunca contrajo matrimonio. En junio de 2021, ambos le dieron la bienvenida a su hijo, Río, quien tiene cinco años y a quien Ferrer mencionó en su comunicado como la prioridad de ambos tras su separación.

En marzo de 2025, J Balvin concedió una entrevista a Primer Impacto en la que habló sobre el matrimonio, al que definió como “una fiesta y un compromiso con la sociedad”. El cantante también aseguró que no veía diferencia entre estar casado y no estarlo, aunque dijo respetar ese vínculo social, y señaló que Ferrer compartía su forma de pensar.

A finales de agosto de 2026, Ferrer compartió una publicación en Instagram titulada “Conectando con la naturaleza en familia”, en la que mostró varias fotografías de un viaje familiar, incluida una imagen junto a J Balvin.

Hasta el momento, J Balvin no se ha pronunciado públicamente sobre la separación. CNN contactó al equipo del cantante en busca de comentarios y se encuentra a la espera de una respuesta.