“Con todo, sino pa’ qué”: Estos son los creativos nombres de las fondas de Fiestas Patrias 2026

Comienza una de las fechas más esperadas por los chilenos: las Fiestas Patrias.

Una celebración donde también hay espacio para la creatividad y, una vez más, los fonderos mostraron su ingenio con los nombres de sus ramadas, desde referencias populares hasta tendencias de redes sociales, como la reconocida frase “Con todo, sino pa’ qué” o el famoso “Six Seven”, para los más jóvenes.

Revisa los nombres de las fondas

Primer día de fondas en Fiestas Patrias 2026