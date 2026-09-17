“Con todo, sino pa’ qué”: Estos son los creativos nombres de las fondas de Fiestas Patrias 2026
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Comienza una de las fechas más esperadas por los chilenos: las Fiestas Patrias.
Una celebración donde también hay espacio para la creatividad y, una vez más, los fonderos mostraron su ingenio con los nombres de sus ramadas, desde referencias populares hasta tendencias de redes sociales, como la reconocida frase “Con todo, sino pa’ qué” o el famoso “Six Seven”, para los más jóvenes.
Revisa los nombres de las fondas
En el marco de las fiestas patrias, nombres de ramadas y fondas en Alejo Barrios, Valparaiso. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS
En el marco de las fiestas patrias, nombres de ramadas y fondas en Alejo Barrios, Valparaiso. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS
Carteles con distintos y llamativos nombres identifican las ramadas del sector norte de la ciudad, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.FOTO: CRISTOFER DEVIA / UNO NOTICIAS
En el marco de las fiestas patrias, nombres de ramadas y fondas en Alejo Barrios, Valparaiso.FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS
17 DE SEPTIEMBRE DE 2026 / VALPARAÍSO.En el marco de las fiestas patrias, nombres de ramadas y fondas en Alejo Barrios, Valparaiso.FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS
Carteles con distintos y llamativos nombres identifican las ramadas del sector norte de la ciudad, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.FOTO: CRISTOFER DEVIA / UNO NOTICIAS
Carteles con distintos y llamativos nombres identifican las ramadas del sector norte de la ciudad, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.FOTO: CRISTOFER DEVIA / UNO NOTICIAS
Carteles con distintos y llamativos nombres identifican las ramadas del sector norte de la ciudad, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.FOTO: CRISTOFER DEVIA / UNO NOTICIAS
Carteles con distintos y llamativos nombres identifican las ramadas del sector norte de la ciudad, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.FOTO: CRISTOFER DEVIA / UNO NOTICIAS
Carteles con distintos y llamativos nombres identifican las ramadas del sector norte de la ciudad, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.FOTO: CRISTOFER DEVIA / UNO NOTICIAS
Carteles con distintos y llamativos nombres identifican las ramadas del sector norte de la ciudad, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.FOTO: CRISTOFER DEVIA / UNO NOTICIAS
Carteles con distintos y llamativos nombres identifican las ramadas del sector norte de la ciudad, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.FOTO: CRISTOFER DEVIA / UNO NOTICIAS
Carteles con distintos y llamativos nombres identifican las ramadas del sector norte de la ciudad, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.FOTO: CRISTOFER DEVIA / UNO NOTICIAS
17 DE SEPTIEMBRE DE 2026/CONCEPCION Los jugosos destacan un clásico dieciochero: las humitas, convirtiéndose en el único local de las fondas que ofrece esta tradicional preparación chilena. FOTO: RODRIGO FUICA/UNO NOTICIAS