Horario del Metro de Santiago en Fiestas Patrias: Revisa cómo funcionará este 18 y 19 de septiembre

Con la llegada de las Fiestas Patrias, muchas personas se desplazan fuera de sus hogares, por lo que uno de los aspectos a considerar es el funcionamiento del Metro durante los días feriados irrenunciables.
Las jornadas festivas corresponden al viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, en los cuales se conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.
Por ello, se anunció un plan para el transporte público a implementar en la Región Metropolitana para estos días.
¿Cuál es el horario del Metro?
Desde la empresa del transporte subterráneo confirmaron el horario de funcionamiento para los siguientes días:
- Jueves 17 de septiembre: hasta las 23:00 horas.
- Viernes 18 de septiembre: desde las 07:30 a las 23:00 horas.
- Sábado 19 de septiembre: desde las 07:30 a las 23:00 horas
- Domingo 20 de septiembre: desde las 7:30 a las 23:00 horas.
¡Aro, aro, aro! 🇨🇱
Que este 18, 19 y 20 de septiembre la fiesta no pare, pero ojo con el horario: estaremos funcionando de 07:30 a 23:00 horas. 🚇
Que sean unas lindas Fiestas Patrias, para disfrutar en familia, compartir y, sobre todo, cuidarse mucho ❤️🇨🇱 pic.twitter.com/SLJfiE1cTy
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 17, 2026
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