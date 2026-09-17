Horario del Metro de Santiago en Fiestas Patrias: Revisa cómo funcionará este 18 y 19 de septiembre

Con la llegada de las Fiestas Patrias, muchas personas se desplazan fuera de sus hogares, por lo que uno de los aspectos a considerar es el funcionamiento del Metro durante los días feriados irrenunciables.

Las jornadas festivas corresponden al viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, en los cuales se conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Por ello, se anunció un plan para el transporte público a implementar en la Región Metropolitana para estos días.

¿Cuál es el horario del Metro?

Desde la empresa del transporte subterráneo confirmaron el horario de funcionamiento para los siguientes días:

Jueves 17 de septiembre: hasta las 23:00 horas.

hasta las 23:00 horas. Viernes 18 de septiembre: desde las 07:30 a las 23:00 horas.

desde las 07:30 a las 23:00 horas. Sábado 19 de septiembre: desde las 07:30 a las 23:00 horas

desde las 07:30 a las 23:00 horas Domingo 20 de septiembre: desde las 7:30 a las 23:00 horas.