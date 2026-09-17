Travis Scott, Rauw Alejandro, Keith Richards y más: Revelan parte del álbum de GTA 6, que tendrá 34 temas originales

Este viernes, Rockstar Games dio a conocer los primeros temas de la banda sonora oficial de Grand Theft Auto VI, que incluirá 34 canciones originales.
El proyecto, desarrollado junto a Atlantic Records, se publicará el 19 de noviembre de 2026, coincidiendo con el lanzamiento del videojuego.
La selección musical acompañará la historia ambientada en Vice City y el estado ficticio de Leonida. Aunque aún no se ha anunciado el listado completo, los primeros seis temas ya fueron liberados, permitiendo conocer parte de los artistas que participarán en el álbum.
Entre los músicos confirmados figuran Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones. También aparecen Yung Lean, Future, Metro Boomin, Morgan Wallen, PinkPantheress, Fred again.. y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.
Grand Theft Auto VI: The Album Coming November 19
Featuring 34 original tracks that capture the electric energy of Vice City and Leonida, from a genre-defying artist roster.
Listen to the first six singles today, and pre-order on vinyl and CD at https://t.co/1pibFJjVGX. pic.twitter.com/7ja6jZpQ1m
— Rockstar Games (@RockstarGames) September 17, 2026
Las primeras canciones confirmadas
Los seis temas anunciados abarcan distintos estilos musicales, desde el hip hop y la música latina hasta el country, la electrónica y el rock.
- Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)
- Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)
- CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy – Sexy Magic
- Morgan Wallen – Last Thing You Need
- Rauw Alejandro – Macacoa 2000
- Keith Richards – Bright Lights, Big City
Los seis sencillos ya se encuentran disponibles para escuchar en plataformas de streaming. El álbum completo puede guardarse previamente desde el sitio oficial de GTA 6: The Album.
Tres ediciones físicas del álbum
- Junto con el lanzamiento digital, GTA 6: The Album tendrá tres formatos físicos: un vinilo de edición limitada, un vinilo estándar y una edición en CD.
- Las versiones estarán disponibles a través del sitio oficial del álbum.
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