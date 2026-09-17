Remo chileno vive una jornada de oro en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026

En una nueva jornada de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, el remo tuvo una jornada dorada gracias a la disciplina y el talento de Antonia y Melita Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour, quienes sumaron un nuevo oro para el Team Chile.
“Estoy muy contenta en cómo va sumando el medallero en el remo chileno. Este es mi tercer oro y estoy muy feliz”, expresó Melita Abraham.
La remista recordó que en los Juegos Sudamericanos anteriores obtuvo tres preseas de oro y comentó que aún le quedan dos pruebas por disputar. “Espero este año volver a repetir los tres que ya lo hice y sacar dos más”, afirmó.
También, la dupla de César Abaroa y Marcelo Poo obtuvo la medalla de oro en remo, mientras que Antonia Liewald se subió al podio en la competencia individual.
¡CUARTO OROOO! 😍🥇🚣
Los remeros César Abaroa y Marcelo Poo la ROMPIERON en el dos sin timonel y consiguieron el cuarto oro para el Team Chile 🇨🇱 de Remo en estos Juegos Suramericanos, luego de superar a Uruguay 🇺🇾.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/apl84tHzKN
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¡GI GAN TES! 🥇👏🦾
Con una notable actuación, César Abaroa y Marcelo Poo conquistaron el cuarto oro 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 de Remo 🚣 .
La dupla, subcampeones ayer en el cuatro sin timonel, tuvieron una linda revancha 😇 y se quedaron con una tremenda regata frente a Uruguay… pic.twitter.com/S5O11DB93V
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En otras categorías, el Team Chile también tuvo una destacada participación. Franco Barbano alcanzó el oro en bochas, en Volo Tiro Progresivo, mientras que Franca Martini y Rodolfo Gálvez obtuvieron la presea dorada en bochas, en Raffa Volo Mixto.
¡DOMINAAAAANTE! 🥇👏🚣♀️
La remera Antonia Liewald conquistó el QUINTO oro 🥇 para los bogadores nacionales en Santa Fe 🇦🇷, tras vencer con autoridad en el single ligero.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/JBOWKy6x0w
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¡FORMIDABLE! 🥇👏🚣♀️
Antonia Liewald aumentó la cosecha de triunfos nacionales en Santa Fe 🇦🇷, luego de una impecable actuación en el single ligero 🥇.
Con un sólido andar, la remera valdiviana se impuso sin contratiempos y sumó su segundo oro 🥇 (también corrió el 8+) en… pic.twitter.com/K7leSYL8I7
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¡IMPARABLES! 👏🥇😳
El cuatro sin timonel sumó el SEXTO oro 🥇 del Team Chile 🇨🇱 de Remo 🚣♀️ luego de dominar la corriente 🌊 y meter un cambio de ritmo en el cierre 😮💨 que fue imposible para los botes rivales.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/y5t1Lmtm68
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¡OROOO EN BOCHAS! 🥇😮💨👏
Los bochófilos Franca Martini y Rodolfo Gálvez lograron la 15ª medalla de oro para el Team Chile 🇨🇱 en estos Juegos Suramericanos, tras vencer a Paraguay 🇵🇾 por 12-2 en la final de Raffa Volo Mixto.
¡Felicidades a ambos! 👏👏#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/eiDfrMkRfB
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¡FRANCO ES DE OROOO! 🤯🤹♂️🥇
El bochófilo Franco Barbano se mandó un TRIUNFAZO 🥇 en Volo Tiro Progresivo, tras vencer al local Lucas Hecker 🇦🇷en el desempate 😱 por 47-45.
Es la medalla Nº16 para el Team Chile 🇨🇱 en Santa Fe 🇦🇷.
Y celebrando como se debe: con un SIUU 🪲.… pic.twitter.com/uMWZc6nKLb
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¡ESPECTACULAR! 🥇😮💨🪲🤹♂️
El bochófilo Franco Barbano 🇨🇱 enmudeció la Estación Belgrano de Santa Fe 🇦🇷, luego de vencer en el desempate al local Lucas Hecker (47-45) y conseguir un nuevo oro 🥇 para el Team Chile 🇨🇱.
En Asunción 2022 🇵🇾 se coronó campeón junto a Melissa Polito y… pic.twitter.com/npbhJP73zH
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Así va el medallero del Team Chile
¡QUINTA DEL REMO! 5️⃣📈
Las hermanas Victoria y Christina Hostetter consiguieron la quinta presea para el Team Chile 🇨🇱 de Remo en estos Juegos Suramericanos, luego de sumar una tremenda plata 🥈 en el doble par de remo.
Victoria y Christina pelearon duramente contra Brasil 🇧🇷… pic.twitter.com/SG6PC6XMCO
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¡SÓLIDOS! 🦾🥉
El ocho con timonel sumó la novena medalla para el Team Chile 🇨🇱 de Remo 🚣🏻♂️ con una gran regata en la prueba más grande la disciplina.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/qycNWHaUzk
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¡BUENA NICOOO! 🦾🥉🧨
El pesista Nicolás Cuevas 🏋🏻 añadió una nueva presea de bronce 🥉 para el Team Chile 🇨🇱 en estos Juegos Suramericanos, al ser tercero con 342 kilos en el total olímpico (152+190).#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/9XCPl64KaM
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¡MUY FUERTE! 🥵🤯🥉
El pesista Alonso Bizama 🏋🏻 se lució en Rosario 🇦🇷 y conquistó una nueva presea 🥉 para el Team Chile 🇨🇱 en estos Juegos, tras completar un total olímpico de 377 kilos (170 de arranque y 207 de envión).
¡Grande Alonso! 💪👏#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/PHqRlg4usL
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