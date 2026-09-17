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Remo chileno vive una jornada de oro en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026

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En una nueva jornada de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, el remo tuvo una jornada dorada gracias a la disciplina y el talento de Antonia y Melita Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour, quienes sumaron un nuevo oro para el Team Chile.

“Estoy muy contenta en cómo va sumando el medallero en el remo chileno. Este es mi tercer oro y estoy muy feliz”, expresó Melita Abraham.

La remista recordó que en los Juegos Sudamericanos anteriores obtuvo tres preseas de oro y comentó que aún le quedan dos pruebas por disputar. “Espero este año volver a repetir los tres que ya lo hice y sacar dos más”, afirmó.

También, la dupla de César Abaroa y Marcelo Poo obtuvo la medalla de oro en remo, mientras que Antonia Liewald se subió al podio en la competencia individual.

En otras categorías, el Team Chile también tuvo una destacada participación. Franco Barbano alcanzó el oro en bochas, en Volo Tiro Progresivo, mientras que Franca Martini y Rodolfo Gálvez obtuvieron la presea dorada en bochas, en Raffa Volo Mixto.

Así va el medallero del Team Chile

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