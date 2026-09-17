Tras monitoreo de condiciones climáticas y estado de rutas: Conaf no exigirá guía para entrar a senderos “W” y Base Torres

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que a partir del miércoles 16 de septiembre ya no exigirá asistir con un guía acreditado para ingresar a los senderos Base Torres y “W” en Torres del Paine.

La medida se tomó tras el monitoreo y evaluación permanente de las condiciones climáticas y del estado de los senderos, teniendo en cuenta que “estas permiten avanzar hacia el funcionamiento habitual de la temporada”.

El director regional de Conaf, John Revello, indicó que dicha decisión apunta a “un turismo seguro y que cualquier factor climático o condición de riesgo, CONAF lo analizará y, de ser necesario, tomará medidas adicionales o cierres si así lo amerita”.

De todos modos, la institución recalcó que aún hay condiciones invernales en algunos sectores del parque, por lo que “se mantendrá como medida de seguridad la recomendación y/o exigencia del uso de microcrampones y bastones, de acuerdo con las condiciones que presenten los senderos y mientras sea necesario para garantizar un tránsito seguro de visitantes”.

Asimismo, se recordó que el circuito Macizo Paine se mantiene cerrado hasta el 1 de noviembre y que también está cerrado el Paso John Garner.

La reapertura dependerá de una previa evaluación técnica y climatológica que realice la institución.

Conaf señaló que “continuará monitoreando las condiciones climáticas y del terreno, pudiendo adoptar o reforzar medidas de seguridad cuando las condiciones así lo requieran”.