Banco Central llama a mirar más allá del freno económico actual y eleva su proyección de crecimiento para 2028 a 3,25%

Julio dejó una cifra dura para la economía chilena: la actividad cayó 1,7% respecto de junio, golpeada por una seguidilla de temporales invernales. Sobre ese dato se construyó buena parte del debate económico de las últimas semanas.

Para el subgobernador del Banco Central, Alberto Naudon, el problema no es el diagnóstico de corto plazo, que el Banco Central comparte, sino el desequilibrio en cómo se está leyendo, según consignó Bloomberg.

La autoridad sostuvo que el mensaje de una economía con mejores perspectivas hacia adelante ha recibido menos atención que la fragilidad inmediata, y pidió sopesar ambos lados del cuadro.

Banco Central proyecta recuperación de la economía hacia 2027

Ese optimismo relativo tiene respaldo en las proyecciones del organismo. Si bien la estimación de crecimiento para este año bajó de un rango de 1% a 1,75% hasta uno de apenas 0,25% a 0,75%, la proyección para 2027 se mantuvo entre 2% y 3%, y la de 2028 subió hasta 3,25%.

El ajuste a la baja de 2026 respondió, según el Banco Central, a una desaceleración de la demanda más marcada de lo previsto.

Naudon atribuyó parte de ese impulso futuro a un viento de cola externo: la fuerte demanda mundial por los metales que Chile exporta, en particular el cobre, cuyo precio tocó un máximo histórico a comienzos de este mes.

El país sigue siendo el mayor exportador mundial del metal, lo que lo deja especialmente expuesto tanto al alza como a una eventual corrección de sus precios.

Pero el otro pilar de esa recuperación proyectada es enteramente doméstico. Naudon lo vinculó de forma directa con las reformas recientemente aprobadas por el Congreso, entre ellas la rebaja del impuesto corporativo y la simplificación de trámites regulatorios, medidas que a su juicio ya están incorporadas en el cálculo detrás de mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) sin cambios en 4,5% durante todo el año.

El subgobernador fue explícito en marcar esa relación de causalidad: si el Banco Central no proyectara ese repunte, la política monetaria actual sería otra.

Ese mismo razonamiento quedó registrado en las minutas de la reunión de septiembre, publicadas este miércoles, donde los consejeros remarcaron que los fundamentos que sostienen la inversión permanecen firmes y que el escenario base contempla una recuperación relevante de la demanda, pese a la fotografía débil del mes de julio.

Inflación y próxima decisión de tasas

El documento también dejó consignado un riesgo en la dirección contraria: si el bache económico se prolonga más de lo esperado, la inflación podría terminar cayendo por debajo de la meta de 3% dentro del horizonte de dos años que usa el Banco Central para fijar su política, lo que obligaría a mantener flexibilidad en las decisiones futuras.

La próxima reunión de tasas está fijada para octubre.

El escenario, sin embargo, no está exento de tensiones desde el otro extremo. El peso chileno cayó esta semana a su nivel más débil en casi un año, justo cuando el precio del petróleo se dispara, una combinación delicada para una economía tan abierta como la chilena, que importa prácticamente todos sus combustibles.

La inflación anual ya se aceleró a 4,1% en agosto, aunque el Banco Central espera que retroceda hacia 3% en el segundo trimestre de 2027.

Mercado mantiene distintas expectativas sobre las tasas

Esa doble lectura, actividad débil pero con presiones inflacionarias latentes, tiene divididas las apuestas del mercado.

Mientras los operadores financieros anticipan un alza de tasas dentro de unos seis meses, los economistas que responden la encuesta mensual del Banco Central proyectan más bien un recorte, aunque recién dentro de año y medio.