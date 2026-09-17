Monumento a Baquedano queda nuevamente visible tras retiro de los muros: Estará emplazado en la remodelación de Plaza Italia

Este jueves, el monumento al general Manuel Baquedano amaneció sin los muros que lo protegieron en la conocida plaza Baquedano, en la comuna de Providencia.
La apertura fue informada por el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, quien publicó una fotografía de la zona con el mensaje: “Plaza Baquedano, 17 septiembre 2026”.
En el lugar, se encuentra un despliegue de Carabineros resguardando los alrededores de la estatua, que recibirá honores el próximo sábado 19 de septiembre, después de la Parada Militar por las glorias del Ejército.
El monumento tenía algunos daños luego de las protestas en 2019, donde incluso se intentó derribarlo. Tras estos incidentes, en 2021 la estatua fue sacada del lugar para su restauración y solo quedó el plinto que la sostenía.
En marzo pasado, tras una decisión del Consejo de Monumentos Nacionales, el monumento volvió a la plaza Baquedano.
Aun así, los trabajos continuaron en el plinto, que ahora ya está listo. Incluso, luce el color verde claro original que tuvo en sus inicios.
La superficie también tuvo un tratamiento antigrafitis para ayudar con la limpieza ante posibles rayados al monumento.
Sin embargo, aún falta restaurar las placas conmemorativas de las batallas de Chorrillos y Miraflores, y también las figuras de El Centinela, la Gloria y el Soldado Desconocido.
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