Cobre se desploma al inicio de la semana y pierde los US$ 6,4 en la Bolsa de Metales de Londres

El precio del cobre se transó este lunes 14 de septiembre en US$ 6,37 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), lo que representa una caída de 1,37% respecto de la jornada anterior, según la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El contrato a futuro a tres meses, en tanto, se ubicó en US$ 6,38 la libra, con una baja de 1,18% en el mismo lapso. Los contratos con vencimiento a más largo plazo mostraron variaciones similares, con precios de US$ 6,38 la libra para el contrato al 15 de diciembre de 2027 y de US$ 6,38 la libra para el contrato al 20 de diciembre de 2028.

El promedio del precio del cobre durante lo que va de septiembre alcanza los US$ 6,54 la libra, por sobre los US$ 6,51 la libra registrados como promedio del mes anterior.

En el acumulado del año, la cotización promedio del metal llega a US$ 6,06 la libra, cifra que supera en 40,27% el promedio registrado en igual período de 2025.

Cobre muestra diferencias entre Londres y Shanghái

El movimiento del cobre en Londres contrastó con lo observado en la Bolsa de Shanghái (SHFE), donde los cátodos de cobre para entrega en septiembre se cotizaron en US$ 7,36 la libra, valor que incluye impuestos y otros cargos propios de esa plaza.

En paralelo, los inventarios de cobre en la Bolsa de Metales de Londres aumentaron 3,59% entre el 11 y el 14 de septiembre, hasta llegar a 242.900 toneladas métricas.