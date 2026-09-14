Autoridades detallan plan especial de transportes: Micros, Metro y EFE reforzarán sus servicios para las Fiestas Patrias

Para asegurar el desplazamiento de forma expedita y segura durante las Fiestas Patrias, el Ministerio de Transportes anunció el Plan Operacional Especial para este fin de semana largo.

Red Movilidad y EFE tendrán un aumento de sus servicios y también habrá un refuerzo de las operaciones en Metro de Santiago y fiscalizaciones en puntos de mayor afluencia de personas.

De ese modo, entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre, Red Movilidad reforzará sus recorridos en los ejes con mayor demanda y se pondrán a disposición servicios especiales desde el Parque O’Higgins a distintas comunas del Gran Santiago.

“Red Movilidad reforzará 20 de sus servicios, principalmente aquellos que circulan por lugares de alta afluencia de personas. Además, el tren Alameda-Chillán, así como el servicio Nos-Estación Central, aumentarán sus frecuencias. En el caso de Metro, la empresa dispondrá de un refuerzo de personal para atender la alta demanda de pasajeros que se espera para las celebraciones”, detalló el ministro (s) de Transportes, Martín Mackenna.

Mientras que Eduardo Castro, director de Transporte Público Metropolitano, indicó: “Tendremos ocho servicios especiales para los asistentes de la Gran Fonda del Parque O’Higgins, con destino hacia ocho comunas de Santiago. La invitación es a disfrutar en familia, dejar el auto en casa y preferir el transporte público”.

En el caso de EFE, el tren Alameda-Chillán tendrá un aumento de cinco servicios durante Fiestas Patrias; y los servicios Nos-Estación Central y hacia Rancagua tendrán incremento de frecuencias con intervalos de 12-15 minutos.

Mientras que Metro de Santiago también anunció un refuerzo de sus operaciones con más personal, específicamente en las estaciones que confluyen con los lugares de celebraciones.

Carlos Pardo, gerente de la División de Transporte y Pasajeros del tren subterráneo, comentó que entre el 17 y el 20 de septiembre se implementará un “plan especial que contempla un aumento cercano al 20% en la oferta de transporte, entre las 12:00 y las 23:00 horas, y un refuerzo de nuestros equipos operativos. Estas medidas se concentrarán en las estaciones con mayor afluencia prevista, especialmente aquellas próximas a fondas, a la Parada Militar y a centros de intermodalidad”.

Las autoridades llamaron a la prevención a las personas que se trasladen en vehículos particulares y buses interurbanos.

“Tomar buenas decisiones es responsabilidad de todos: no conducir si van a beber alcohol, usar siempre sistemas de retención infantil, cruzar solo en pasos habilitados para peatones y cascos en casos de movilizarse en bicicletas y otros ciclos. En el caso de quienes se trasladen en buses, estamos reforzando la fiscalización a nivel nacional en todos los terminales y también en sus entornos para pesquisar al transporte pirata”, dijo el ministro (s).