La nueva vida de Darío Osorio en Inglaterra: Su madre cuenta cómo mantiene el vínculo con Hijuelas

La llegada de Darío Osorio al Crystal Palace marcó un nuevo paso en la carrera del seleccionado chileno, quien ya tuvo su estreno en la Premier League.

Su madre, Alicia Osorio, relató en conversación con Las Últimas Noticias cómo el futbolista ha enfrentado su adaptación a Inglaterra y destacó el rol que ha tenido su esposa, Catalina Díaz, durante sus años en Europa.

“Ella ha sido un pilar fundamental en la carrera de mi niño”, afirmó, y recordó que cuando Osorio llegó a Dinamarca prácticamente no hablaba inglés y fue su pareja quien lo ayudó durante el proceso de adaptación.

El vínculo de Darío Osorio con su familia

Pese a la distancia, el exjugador de Universidad de Chile mantiene una relación cotidiana con sus hermanos.

“Darío se conecta todos los días a jugar PlayStation con sus hermanos. Hace campeonatos y juegan en línea”, contó su madre.

Alicia Osorio aseguró además que, cuando regresa a Hijuelas, el futbolista mantiene las mismas costumbres de antes de partir a Europa.

“Vuelve a ser el mismo de siempre. Va a la cancha del Magallanes, el club de donde salió, y le encanta comerse unos completos. No ha cambiado en nada”, sostuvo.

Darío Osorio on the Selhurst Pitch 🇨🇱 pic.twitter.com/b5I45YgN7F — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 9, 2026

“Le queda otro paso más”

La madre del seleccionado también se refirió a las expectativas que tiene sobre el futuro de su hijo y descartó que su llegada a la Premier League represente necesariamente el techo de su carrera.

“De verdad siento que a él le queda otro paso más. Pero por ahora todos estamos disfrutando de su llegada a este equipo”, afirmó.

También recordó la emoción que generó en su familia y en Hijuelas escuchar el nombre de la comuna durante la transmisión de su debut.

“Imagínese el orgullo que sentimos cuando debutó y en la transmisión el relator nombró a Hijuelas. Es un orgullo para todo el pueblo”, señaló.

Alicia Osorio agregó que el paso por Dinamarca ayudó a que su hijo adquiriera mayor personalidad y experiencia antes de asumir el desafío de jugar en Inglaterra.

“Darío en Dinamarca creció, porque pudo sacar un poco más de carácter. Él era súper callado y allá sacó más personalidad”, explicó.