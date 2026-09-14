SEC formula cargos contra Enel por eventual incumplimiento de normativa eléctrica: Medición irregular podría afectar a más de 56 mil clientes

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Enel Distribución Chile por eventuales incumplimientos a la normativa eléctrica vinculados a medidores que continuaban registrando consumo de energía aun cuando no existían artefactos eléctricos conectados o en funcionamiento en las viviendas.

La investigación comenzó luego de denuncias por cobros excesivos por parte de familias de viviendas sociales en Pudahuel.

Tras fiscalizaciones, Enel informó a la Superintendencia que había detectado dicha anomalía en medidores de la marca Nansen, que tendrían más de 56 mil unidades instaladas en su zona de concesión.

Luego de una inspección de la SEC en los condominios Las Golondrinas y El Laurel en la mencionada comuna, se pudo constatar que algunos de los medidores “seguían avanzando y registrando energía, pese a que el interruptor general del tablero eléctrico del departamento se encontraba abierto”.

Es decir, “el equipo registraba consumos aunque las cargas eléctricas de la vivienda estaban completamente desconectadas”.

También se identificó -luego de conocerse la anomalía- que brigadas de Enel “habían efectuado un nuevo conexionado del conductor neutro de algunos medidores, distinto al especificado técnicamente por el fabricante en su manual”.

Desde la SEC señalaron que esta actuación se realizó a pesar de que había instruido a Enel presentar y ejecutar un plan de reemplazo de los equipos con anomalías.

Debido a ello, la Superintendencia formuló cargos contra la empresa, ya que esta “habría incumplido su obligación de asegurar que los consumos fueran correctamente medidos y facturados. En concreto, se habría cobrado a clientes sobre la base de registros generados por medidores que continuaban avanzando aun cuando no existía consumo en las viviendas”.

A ello se suma que “después de conocer la anomalía, brigadas de la empresa habrían efectuado un nuevo conexionado de algunos equipos, distinto al especificado técnicamente por el fabricante en su manual, pese a que la SEC había instruido su reemplazo”.

La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, afirmó que “las familias tienen derecho a recibir una facturación basada en consumos reales y correctamente medidos. No es aceptable que un equipo continúe registrando energía cuando no existe consumo en la vivienda, porque ello puede traducirse directamente en cobros que no corresponden”.

Y agregó: “Hemos instruido a Enel suspender la facturación asociada a estos medidores, no efectuar cortes por eventuales deudas y reemplazar los equipos con anomalías. La empresa debe identificar a todos los clientes involucrados y adoptar las medidas necesarias para corregir esta situación, mientras la SEC continúa desarrollando el procedimiento administrativo y las fiscalizaciones correspondientes”.

Con la formulación de cargos se dio inicio a un proceso sancionatorio donde Enel tiene 15 días hábiles, contados desde la notificación, para presentar sus descargos. Posteriormente, la SEC determinará responsabilidades y eventuales sanciones.

Como parte de las diligencias desarrolladas, la SEC requirió a los organismos que participaron en la certificación y verificación de estos medidores la entrega de todos los antecedentes técnicos, certificados de aprobación, informes y registros de ensayo, verificaciones de exactitud y demás documentación necesaria para revisar la trazabilidad completa de dichos procesos.

De manera preventiva, la institución prohibió temporalmente la venta de los medidores marca Nansen, modelo N12U01, correspondientes a las partidas investigadas. También ordenó su retiro del comercio mientras se lleva a cabo la indagatoria.