Dólar se dispara más de $15 y roza los $960 tras escalada en Medio Oriente y expectativas de aumento de tasas de la Reserva Federal

El dólar tuvo un fuerte impulso alcista de más de $15 en la primera sesión de la semana, luego de que aumentaran las expectativas de mayores tasas en Estados Unidos, mientras la tensión geopolítica, el elevado precio del petróleo y la debilidad del cobre fortalecieron a la divisa norteamericana.

En concreto, el billete verde cerró en $958,4, llegando incluso a tocar máximos en $964,6 durante las operaciones de la mañana. En contraparte, el metal rojo perdió los US$ 6,4 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), quitándole soporte al peso chileno.

Mercado espera una subida de tasas de la Fed

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, explicó que el mercado continúa preparándose para una subida de tasas de la Reserva Federal este miércoles: “Los futuros asignan cerca de un 86% de probabilidad a un incremento de 25 puntos base, mientras una amplia mayoría de los economistas consultados por Reuters también espera que la Fed lleve la tasa al rango de 3,75% a 4,00%”.

“El foco, sin embargo, comienza a desplazarse desde la decisión misma hacia lo que pueda comunicar Kevin Warsh: una señal de que el movimiento será aislado podría quitar presión al dólar, mientras mantener abierta la posibilidad de nuevas alzas prolongaría el escenario restrictivo y podría seguir favoreciendo al USDCLP”, añadió.

Asimismo, indicó que los ataques sobre infraestructura petrolera saudí y las dificultades en rutas estratégicas como Ormuz y Bab el Mandeb llevaron nuevamente al Brent sobre los US$ 100.

“El cierre del oleoducto East West de Arabia Saudita, que venía transportando entre 4 y 5 millones de barriles diarios, aumentó las preocupaciones por la oferta y mantiene elevado el riesgo inflacionario justo antes de la reunión de la Fed. Durante las últimas horas, sin embargo, los comentarios de Trump respecto a una eventual disposición para dialogar con Irán ayudaron a moderar parcialmente esta presión, acompañando la corrección intradía del USDCLP desde sus máximos”, puntualizó.

Dólar podría alcanzar los $970 antes de la decisión de la Fed

Por su parte, Sebastián Moncada, senior account manager de XTB, aseguró que para mañana, el escenario alcista para el dólar se activa si logra sostenerse por sobre los $960, superando el máximo de octubre pasado.

De ocurrir, nuevas tensiones en el Golfo o un cobre que siga cediendo podrían llevarlo hacia los $965–$970 en la antesala de la decisión de la Fed.

“El escenario bajista requiere que el precio retroceda bajo los $950: una pausa en el petróleo, un rebote del cobre tras varios días de caídas o señales de menor tensión geopolítica podrían darle un respiro al peso y devolver al dólar a la zona de $940–$945”, proyectó.

“Con la Fed a solo dos días, lo más probable es que el mercado se mueva con cautela y que los movimientos más grandes lleguen después del miércoles”, cerró.