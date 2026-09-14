Viajes con mascotas en Fiestas Patrias: Aeropuerto entrega recomendaciones y recuerda requisitos para el traslado de perros y gatos

El Aeropuerto Santiago de Chile y el Ministerio de Agricultura entregaron recomendaciones debido al aumento de viajes con mascotas durante las Fiestas Patrias.

Las autoridades también llamaron a las personas a informarse con anticipación sobre los requisitos para viajar con perros y gatos.

Uno de ellos es la obligatoriedad de que todas las mascotas que ingresen a territorio nacional deben contar con identificación individual, medida que comenzó a regir en julio de 2025 como una nueva exigencia zoosanitaria establecida por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Esta identificación debe ser a través de un microchip o tatuaje y el número de identificación debe estar consignado en el Certificado Zoosanitario de Importación (CZI) y coincidir con el registrado físicamente en el animal, requisito cuyo incumplimiento puede impedir su ingreso o reingreso a Chile.

A ello se suma el examen veterinario, vacunación antirrábica y desparasitación.

Durante este 2026, el Aeropuerto de Santiago ha confirmado 4.906 mascotas en vuelos internacionales e internacionales. La cifra representa un alza de 0,41% en comparación con 2025, cuando se registraron 4.886 animales.

El número “confirma la importancia que ha adquirido la tenencia de mascotas en los últimos años, y la relevancia de su rol de asistencia o de apoyo emocional”, señaló el gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, Nicolas Claude.

Es por ello que “el nuevo Terminal Internacional cuenta con espacios dedicados para la entrega y retiro de mascotas que viajan en bodega y el aeropuerto se ha preocupado de difundir recomendaciones para quienes viajan con mascotas, para que no olviden verificar la documentación necesaria para volar con ellas”.

En esa línea, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, comentó: “En vísperas del 18, en que la ciudadanía viaja más de lo normal, pero para que ello sea conforme a la ley, necesitan tener todas las certificaciones que el Servicio Agrícola y Ganadero nos exige para asegurarnos de que tanto los animales que salen como los animales que ingresan están libres de enfermedades y que no implican riesgo alguno”.

Por su parte, el director nacional del SAG, Domingo Rojas, dijo: “Desde el SAG reconocemos la importancia que tienen las mascotas para las familias chilenas. Son más que animales de compañía, verdaderos miembros de la familia”.

“Hacemos un llamado a los propietarios o tutores a informarse de los requisitos de los países a los cuales van a viajar con anticipación. Así como iniciar el trámite con la debida antelación de forma de evitar problemas que puedan afectar su experiencia”, sostuvo.