Exministro Ignacio Briones y cifras de desempleo en Chile: “Hoy día tenemos una emergencia laboral”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, realizó un crítico diagnóstico acerca de la situación económica de Chile durante el primer semestre del gobierno del Presidente José Antonio Kast, poniendo como prioridad el desempleo y la necesidad de adoptar nuevas medidas de corto plazo.

El economista dijo que la economía está viviendo un escenario complejo y calificó el desempleo como el principal síntoma de la actual situación, en conversación con Radio ADN.

“Hoy día tenemos una emergencia laboral, 9,5% de desempleo, que es una cifra altísima“, afirmó Briones, quien además sostuvo que es de mayor preocupación para las mujeres y los jóvenes.

En esa línea, sostuvo que el empleo debe convertirse en una prioridad para la próxima votación del Presupuesto de la Nación. “Cuando usted tiene emergencias, tiene que tomar medidas de emergencia“, añadió.

Sus iniciativas incluyen acelerar la ejecución de obras públicas y viviendas, e incluso poder ampliar los subsidios al empleo. Por ello, declaró que las medidas actuales resultan insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

“Acá tienes un millón de personas desempleadas, y tenemos un incremento de 100 mil personas en desempleo. Entonces se requieren otros órdenes de magnitud de herramientas“, manifestó.

También, al ser consultado por la responsabilidad de la crisis de empleo, el también docente evitó atribuir al gobierno la totalidad del deterioro, considerando que lleva tan solo seis meses en el poder. Lo que sí cuestionó son las expectativas generadas por el Ejecutivo, en particular, el discurso de que el país se encuentra en una emergencia generalizada.

“Yo siempre he sido crítico, incluso de este gobierno de emergencia, como si todo fuera una emergencia y que Chile se cae a pedazos“, expresó.

Briones recordó la polémica por el concepto de que Chile era un país “quebrado”, de lo cual afirmó que rechazó desde un principio.

“Cuando usted repite y repite que tiene un país que se cae a pedazos por todos lados, que está quebrado, que no tiene Estado de derecho, (…) eso difunde pesimismo“, manifestó.