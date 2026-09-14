Premios Emmy 2026: Revisa la lista completa de nominados

(CNN Español) —La Academia de la Televisión anunció las nominaciones a la edición 78 de los premios Emmy, en una transmisión en vivo presentada por los actores Liza Colón-Zayas The Bear y Jeff Hiller Widow’s Bay.
The Pitt lideró las nominaciones con 25, seguido por Hacks, en su temporada final, que impuso un récord con 24 nominaciones para una serie de comedia, incluyendo mejor comedia y actriz principal para Jean Smart.
Widow’s Bay, estrenada el 29 de abril, obtuvo 19 menciones, ubicándose en el tercer lugar de las nominaciones, incluyendo mejor serie de comedia y mejor actor principal de comedia para Mathew Rhys. Les siguieron Pluribus con 18 nominaciones y Beef con 16.
La Academia de la Televisión entrega los premios Emmy en tres galas. El sábado 5 y domingo 6 de septiembre entregó las estatuillas en las categorías denominadas de Artes Creativas, que comprenden secciones ténicas y algunos rubros secundarios, como actores y actrices invitados, por ejemplo.
Fue el caso del director y actor Rob Reiner, muerto junto con su esposa en un ataque en su casa el pasado diciembre, quien obtuvo el pasado domingo un premio Emmy póstumo como mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en la última temporada de The Bear.
También fue el caso del Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX, que hizo historia al ganar siete premios Emmy el pasado domingo, entre ellos uno directamente para el artista puertorriqueño, el primer que recibe.
La serie documental The Eras Tour: The Final Show, sobre la más reciente gira de la cantante Taylor Swift, quien acaparó la atención global de los medios este año por su boda con Travis Kelce, recibió cinco nominaciones en las categorías de especial de variedades, incluyendo uno para la propia cantante.
Un detalle a destacar del anuncio fue que varios actores recibieron múltiples nominaciones por series distintas, siendo el caso de Matthew Rhys, Jason Bateman, Nick Offerman, Laurie Metcalf y Colman Domingo.
De ellos, Rhys y Bateman se convirtieron en los primeros intérpretes masculinos en ser nominados a mejor actor principal en las tres categorías que reconocen los premios Emmy: serie dramática, serie de comedia y miniserie o antología televisiva.
Apoyada en el reconocimiento a The Pitt y Hacks, HBO Max fue la plataforma con más nominaciones (122), seguida de Netflix (111) y Apple TV (87).
La gala de los premios Emmy 2026 se realizará el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles. La actriz Mariska Hargitay Law & Order: Special Victims Unit será la presentadora.
A continuación la lista de nominaciones por categorías.
Mejor serie dramática
- The Gilded Age
- The Diplomat
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Margo’s Got Money Troubles
- Widow’s Bay
Mejor miniserie o antología televisiva
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Rufus Sewell, The Diplomat
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon, The Gilded Age
- Chase Infiniti, The Testaments
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Zendaya, Euphoria
- Keri Russell, The Diplomat
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow, The Comeback
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, The Bear
- Jean Smart, Hacks
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Steve Carell, Rooster
- Yahya Abdul-Mateen II, Wonder Man
- Jason Segel, Shrinking
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Matthew Rhys, Widow’s Bay
Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva
- Riz Ahmed, Bait
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac, Beef
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva
- Claire Danes, The Beast in Me
- Sally Field, Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan, Beef
- Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook, All Her Fault
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses
- Tom Pelphrey, Task
- Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Allison Janney, The Diplomat
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Karolina Wydra, Pluribus
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Harrison Ford, Shrinking
- Colman Domingo, The Four Seasons
- Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
- Paul W. Downs, Hacks
- Stephen Root, Widow’s Bay
- Michael Urie, Shrinking
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey, Widow’s Bay
- Hannah Einbinder, Hacks
- Janelle James, Abbott Elementary
- Kate O’Flynn, Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Shrinking
Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd, Half Man
- David Harbour, DTF St. Louis – GANADOR
- Richard Jenkins, DTF St. Louis
- Charles Melton, Beef
- Nick Offerman, Death by Lightning
Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Linda Cardellini, DTF St. Louis- GANADORA
- Dakota Fanning, All Her Fault
- Laurie Metcalf, Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday, DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung, Beef
- Constance Zimmer, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Britanny Allen, The Pitt
- Tal Anderson, The Pitt
- Tina Ivlev, The Pitt
- Miriam Shor, Pluribus
- Merritt Wever, The Gilded Age
- Shailene Woodley, Paradise – GANADORA
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo, Euphoria
- Ernest Harden Jr., The Pitt – GANADOR
- Jeff Hiller, Pluribus
- Jeff Kober, The Pitt
- Jonathan Pryce, Slow Horses
- Bradley Whitford, The Diplomat
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Rob Reiner, The Bear – GANADOR
- Michael J. Fox, Shrinking
- Brett Goldstein, Shrinking
- Hamish Linklater, Widow’s Bay
- Christopher McDonald, Hacks
- Connor Storrie, Saturday Night Live
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb, Hacks
- Jamie Lee Curtis, The Bear
- Betty Gilpin, Widow’s Bay – GANADORA
- Cherry Jones, Hacks
- Laurie Metcalf, Hacks
- Kaitlin Olson, Hacks
- Lauren Weedman, Hacks
Mejor reality/competencia
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Top Chef
- Survivor
- The Traitors
Mejor programa “talk show”
- Jimmy Kimmel Live!
- The Daily Show
- The Late Show with Stephen Colbert
- Last Week Tonight With John Oliver
- Saturday Night Live
Lo más leído
- Presidente Kast entrega mensaje en la antesala de Fiestas Patrias
- Fiestas Patrias: ¿Cómo poner correctamente la bandera de Chile para evitar multas?
- Fiscal Valencia por investigación contra Vinko Fodich: "Es una señal importante para todos quienes trabajan en el Ministerio Público"
- Empleo, Relaciones Exteriores y Defensa: Hugo Herrera analiza los desafíos que enfrenta el gobierno de Kast en sus primeros seis meses
- Boric se suma al Club de Madrid: Compartirá espacio Bachelet, Lagos y Frei