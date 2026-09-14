Cámara impulsa “fast track” laboral ante desempleo: Incluiría contrato por horas y flexibilización de las 40 horas

Frente a la alta tasa de desempleo en el país, donde alcanzó un 9,5% a nivel general y un 10,3% en mujeres, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, anunció la coordinación de un “fast track” legislativo laboral, con el objetivo de acelerar la tramitación de al menos diez proyectos para impulsar el trabajo de corto y mediano plazo.

La iniciativa se dio a conocer luego de que Alessandri sostuviera una reunión con el ministro de Trabajo, Tomás Rau, instancia donde además se instruyó a los ministerios de Obras Públicas y Energía a remitir en un plazo de dos semanas sus propuestas.

Kast y la meta de reducir el empleo

El presidente José Antonio Kast, en diálogo con Radio Agricultura, se refirió a la contingencia nacional y apuntó al estancamiento económico previo.

“La falta de trabajo, la falta de trabajo que era evidente hace 40 meses (…) y que en estos meses estamos todavía pagando las consecuencias de un prolongado tiempo sin crecimiento en nuestra nación”, afirmó.

Bajo esa línea, el mandatario adelantó el foco en el presupuesto 2027, cuyo plazo es hasta el 30 de septiembre para su tramitación en el Congreso: “El presupuesto que viene va a tener que tener un foco claro en cómo ir generando empleo en cada uno de los ámbitos de la vida familiar”.

El Ejecutivo puso como meta bajar el desempleo a un 6,5% al término de su mandato, cifras que causaron reparos entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el titular del Trabajo, Tomas Rau, quien calificó la meta como exigente.

Declaraciones del oficialismo

Algunos de los proyectos de la agenda que se buscan impulsar son: Sala cuna universal, el contrato por horas, el estatuto laboral de turismo y la flexibilización de las 40 horas.

El diputado Alessandri defendió la urgencia del cambio de normativas frente al desarrollo de la tecnología: “Un fast-track laboral significa sesiones especiales más rápidas y más efectivas para sacar adelante leyes como la flexibilización de las 40 horas. En todo el mundo que está creciendo, hoy día hay normas más flexibles de empleo que compiten con la tecnología, con las aplicaciones, con la automatización y también con los países que están más cerca. Chile no puede quedar atrás en esta carrera”.

Por su parte, el diputado republicano y miembro de la Comisión de Trabajo Stephan Schubert respaldó la agenda y apuntó al empleo informal. “Hay una batería de modificaciones legales que buscan que las contrataciones se incrementen y que haya una flexibilidad que permita que nuestro casi millón de compatriotas que está buscando trabajo pueda encontrar, y también esos dos millones y medio o cerca de dos millones y medio que están a través de un trabajo informal puedan también tener un trabajo formal”.

Reparos de la oposición

Desde la oposición y bancadas de la Comisión de Trabajo reconocen la urgencia, pero surgen críticas acusando querer revertir avances laborales concretados en la administración anterior.

El parlamentario perteneciente a la Comisión Luis Cuello (PC) calificó la propuesta como “un engaño y un intento de pasar la aplanadora a los trabajadores”, acusando que el desempleo se agravó por el alza de combustibles.

“Los derechos de los trabajadores no crean desempleo. Lo que ha agravado el problema del desempleo son las medidas del gobierno, el benzinazo y los recortes en inversión pública, medidas que el gobierno debe revertir si quiere evitar que este escenario económico empeore”, sostuvo el diputado Cuello.

Por su parte, Nelson Venegas, del Partido Socialista, se refirió a la flexibilización de las 40 horas y apuntó que “no es posible que este gobierno la única fórmula que tenga para la empleabilidad sea la precarización de los derechos de los trabajadores“.

En paralelo, emplazó al Ejecutivo a potenciar el subsidio unificado al empleo, que comienza a regir desde el 1 de octubre: “Esperemos que empiece a funcionar y que se incremente por parte del fisco este subsidio.Aquí existe una buena solución para solucionar parte del problema del desempleo”.