Presidente Kast afirma que Chile mantendrá su condición de “observador” en el Escudo de las Américas

(EFE)- El presidente José Antonio Kast dijo este lunes que el país se encuentra “en calidad de observadores” en el Escudo de las Américas, coalición presentada en marzo pasado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo objetivo es coordinar acciones conjuntas con una veintena de países contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Se ha ido convocando a distintos países; Perú adscribió, pero nosotros seguimos en calidad de observadores”, aseguró Kast al ser consultado en una entrevista en Radio Agricultura.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), como también se le conoce, es una reunión multinacional para la cooperación militar y de seguridad para abordar el crimen organizado, un foco que también se ha convertido en un eje para el Gobierno de Kast.

El mandatario chileno ingresó al Senado a inicios de agosto una polémica propuesta de reforma constitucional en seguridad para combatir el crimen organizado, que se encuentra en negociaciones, y que está enmarcada dentro de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que agrupa un paquete de 19 iniciativas legales que se están tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas.

“Estados Unidos ha sugerido una manera de enfrentar el terrorismo y el narcotráfico que cada país analice en su propio mérito y de acuerdo a su institucionalidad. Y nosotros en eso somos defensores de nuestra institucionalidad, siempre viendo cómo colaborar al máximo en combatir este flagelo”, añadió Kast.

Polémicas con EE.UU.

La adscripción al Escudo de las Américas tuvo un episodio polémico, a mediados de agosto, durante una reunión en Panamá en la que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a los países vinculados que abandonaran su lugar como miembros de la Corte Penal Internacional (CPI).

A esa cita acudió el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien al referirse al tema posteriormente en una entrevista a TVN declaró que “desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en su momento, ratificó en declaraciones a la prensa que el país mantenía su rol como miembro de la CPI; sin embargo, la situación demostró los matices de la relación de la Administración de Kast con Estados Unidos y las iniciativas de Trump.

Tensiones con el embajador Judd

La relación entre Estados Unidos y Chile tuvo recientemente otro episodio polémico, cuando el embajador norteamericano en Chile, Brandon Judd, fue citado a la cancillería chilena por unas declaraciones en las que aseguró que su país tenía informes sobre vínculos de la izquierda con el estallido social ocurrido en 2019.

Tras esa reunión, Judd corrigió que los informes no fueron una investigación propia de Estados Unidos en Chile, luego de que sus palabras generaron cuestionamientos de parte de la oposición hacia el Ejecutivo por lo que consideraron una intromisión del embajador.

Pérez Mackenna, por su parte, dijo que “los embajadores, en general, no deben opinar sobre la política interna de los países en los que están. Eso se lo hemos hecho saber al embajador ya en varias oportunidades”.

El funcionario norteamericano, en una entrevista al diario chileno La Tercera, publicada el domingo, se refirió al tema y aseguró que “voy a seguir siendo un tipo diferente de embajador; si las personas se molestan por mis respuestas, es su problema”.

Kast fue consultado sobre Judd y la posibilidad de que el perfil del embajador sea abordado con Trump cuando el mandatario chileno viaje a la próxima Asamblea de Naciones Unidas (ONU) a finales de septiembre.

“Este es un tema que va a tratar la Cancillería a nivel de Cancillería en lo que es la Asamblea General de la ONU”, dijo.

Luego el jefe de Estado añadió: “No tenemos todavía una reunión concreta (con EE.UU.), sí con la Secretaría de Estado. Nosotros tenemos una buena relación con este país. Cada embajador va tomando su propio perfil y él ha sido claro”.