Biministro Alvarado aborda solicitudes de indultos y asegura que “hasta el momento no hay definiciones ni decisiones finales”

Este lunes, el ministro del Interior y secretario general de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, se refirió a las solicitudes de indultos presidenciales que el Ministerio de Justicia ha recibido.

Esto luego de que el Ministro de Justicia, Fernando Rabat, afirmara en diálogo con Mesa Central la existencia de más de 100 solicitudes “mayoritariamente de hechos ocurridos en 1973“.

Sumado a las declaraciones del presidente José Antonio Kast esta mañana en entrevista con Radio Agricultura, donde aseguró que “se evaluará caso a caso” y sostuvo que la principal discusión se sostiene en el caso de presos que están con alguna enfermedad terminal y “que no corresponde que una persona muera en la cárcel”.

Frente a este escenario, Alvarado afirmó que los indultos corresponden a “una gracia presidencial que se lleva el procedimiento a través del Ministerio de Justicia”.

Asimismo, aclaró que aún no existe una decisión final sobre las solicitudes: “Se reciben las solicitudes y se evalúa cada una, caso a caso, y hasta el momento no hay definiciones ni decisiones finales.

“Cuando ellas existan, se comunicarán oportunamente en base al criterio, buen juicio, justicia y recomendaciones que se hagan al Presidente de la República”, concluyó.