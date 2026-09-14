Ministra Wulf advierte “número de clandestinidad muy alto” en hogares de adultos mayores tras tragedia en Pitrufquén

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, abordó el fatal incendio que destruyó el Hogar El Edén de Pitrufquén, de la Región de La Araucanía, en el cual fallecieron 16 adultos mayores. Wulf alertó que existen otros centros en situación de clandestinidad en el país.

“Hemos estado trabajando firmemente en poder dar respuesta oportuna, diligente, por todos quienes sobrevivieron y necesitan un hogar, un espacio donde encontrarse bien”, dijo la titular de Desarrollo Social en conversación con Emol.

En esa misma línea, señaló que “todos los sobrevivientes se encuentran bien; algunos de ellos están junto a sus familiares, otros fueron derivados a otros Eleam (Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores) para poder dar el cuidado adecuado, y todas las instituciones que tienen un rol en esta materia están colaborando con la investigación del Ministerio Público”.

“Hay un número de clandestinidad muy alto”

En esa misma línea, Wulf aseguró que “se están levantando todos los antecedentes. El Ministerio de Salud tiene un rol muy relevante en poder esclarecer estos hechos, y sin duda saltan muchas alertas, muchas alarmas, debido a que las distintas instituciones que debieron haber jugado un rol y actuar oportunamente poniendo en el centro la dignidad de las personas, que estas se encuentran bien, tienen que dar cuenta justamente de qué fue lo que ocurrió”.

Ante esto, la secretaria de Estado advirtió que hay problemas que van “más allá de esta crisis“, en referencia al sistema de cuidados de adultos mayores y los estándares necesarios para su funcionamiento. “Es una urgencia; dado el envejecimiento de la población, necesitamos contar con una oferta que cumpla con la dignidad de las personas”, agregó.

Alertó que “hay un número de clandestinidad muy alto” en los hogares de adultos mayores, enfatizando que “la clandestinidad, sin duda, es lo que nos tiene que preocupar”.

“(Los Eleam) tienen que obtener una resolución sanitaria, que los clandestinos no llegan a eso. Y las piedras de tope que nos llevan a eso es que tiene que haber una inversión en infraestructura y que también puedan contar con el personal adecuado para el cuidado de las personas mayores”, mencionó la también socióloga.

Tras esto, la autoridad mencionó que “este evento lamentable demuestra que los procesos de seguimiento y de fiscalización tienen que ser oportunos, de forma que podamos hacer un monitoreo. Con el nivel de clandestinidad que hoy día se encuentra en nuestro país, tenemos que tener una visión local”, profundizó.

La ministra anunció que este martes se reunirá con su contraparte de salud, May Chomali, para avanzar en dicha materia.