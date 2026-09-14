Decretan prisión preventiva para sujeto acusado de matar a perro y luego asarlo en La Pintana

Este lunes, se decretó prisión preventiva para un sujeto de 32 años en situación de calle que fue formalizado por el delito de maltrato animal, tras ser descubierto faenando a un perro de entre tres y cinco meses en la comuna de La Pintana.

El hecho ocurrió durante la jornada del domingo, cuando vecinos del sector concretaron la denuncia a Carabineros. Las diligencias investigativas quedaron a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).

El comisario Javier Zamorano explicó a La Tercera que la Fiscalía instruyó a este equipo especializado “realizar labores de trabajo en el sitio del suceso, tales como empadronamiento, revisión de cámaras de seguridad, toma de declaración a los funcionarios que participaron en la diligencia y un informe técnico veterinario”.

Por su parte, el fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, detalló al citado medio que “de acuerdo con los primeros antecedentes, el imputado dio muerte al animal para posteriormente prepararlo para su consumo alimentario. Los antecedentes vertidos en la audiencia de control de detención determinaron por el tribunal su prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 45 días”.