Alcalde Desbordes defiende instalación de reja en Fuente Alemana: “El vandalismo es mucho y lo más grave es el robo de bronce”

Este lunes se concretó la instalación de una reja de protección perimetral en la Fuente Alemana, en Santiago. Tras ello, el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, destacó la iniciativa, argumentando que la decisión recae en el vandalismo dentro de la zona.

Cabe recordar que el pasado miércoles el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) acogió la solicitud de autorización presentada por el municipio, la cual buscaba colocar una reja en torno al conjunto escultórico de Parque Forestal.

Además, se implementarán otras medidas, como nuevas luminarias y la instalación de nuevas cámaras de seguridad.

“Quería que todos los monumentos estuvieran abiertos, sin ninguna necesidad de estarles poniendo protección. Pero lamentablemente, el vandalismo es mucho y también lo más grave es el robo de bronce. La tentación de sacarle piezas, partes ahí, cortarlas y venderlas por bronce, por kilos, es muy alta. Y yo no tengo recursos para tener un guardia todo el día como algunos pretendían”, dijo Desbordes, según dio a conocer Radio Biobío.

Además, el jefe municipal señaló que algunas personas del CMN le aconsejaron poner un vigilante permanente en los alrededores del monumento. Ante esto, él explicó que “no tengo capacidad para un guardia de punto fijo. La alternativa que más gustaba al consejo era cerrar el parque completo, pero son 5 mil millones de pesos que cuesta esa obra”.

En esa línea, comparó la intervención con decisiones parecidas a nivel internacional. Ante esto explicó que “hemos mirado ejemplos a nivel internacional, en Europa, en Argentina, donde hay monumentos similares, una reja que tiene un nivel alto, patrimonial, de buena calidad, que se va a abrir en el día. La fuente no va a quedar cercada, acorralada por una reja, sino que va a tener una buena perspectiva para que la gente pueda sacarse fotografías, pueda disfrutar de ese monumento tan lindo, y en las noches va a quedar resguardado”.

“Si más adelante tuviéramos los recursos para cerrar el parque con una reja linda, tipo el diseño es muy parecido a la reja que hay en París, perfecto, pero cuesta 5 mil millones y por ahora no los tengo”, argumentó el también exministro.