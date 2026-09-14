Biministro De Grange busca elevar a US$ 16.000 millones cartera de concesiones y afirma: “No existe en los últimos 40 años un mejor momento para invertir en Chile que hoy”

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, dio a conocer este lunes en Madrid, en el marco del inicio del Chile Day, los detalles de una cartera de concesiones de infraestructura con el objetivo de atraer inversionistas al país.

El biministro sostuvo que el Gobierno transmite en el encuentro un mensaje potente a las empresas para que inviertan en Chile, y señaló que no existe en los últimos 40 años un mejor momento para hacerlo.

“Estamos en el ChileDay transmitiendo un mensaje muy potente a las empresas para que inviertan en nuestro país y la razón es muy simple: no existe en los últimos 40 años un mejor momento para invertir en Chile que hoy”, aseveró.

“Es la primera vez en Chile en 40 años que se genera una reducción en los impuestos para las empresas, además, de dar certeza jurídica e invariabilidad tributaria, lo que sumado a una serie de facilitaciones regulatorias que aceleran los procesos de inversión y la concreción de los proyectos”, expuso De Grange.

De Grange precisó que la comitiva de ministros chilenos permanecerá este lunes y martes en Madrid, para luego continuar la gira el miércoles en Londres, promoviendo la inyección de capitales y la inversión en infraestructura dentro de Chile.

“Esta es una instancia en la que han participado 700 personas, más de 20 empresas, además ha participado la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, junto a parlamentarios y empresarios de diferentes sectores, todos con el objetivo de posicionar a Chile como un centro de inversión en infraestructura en impacto social”, detalló.

Gobierno busca elevar cartera de concesiones a US$ 16.000 millones

En materia de cifras, el biministro informó que el Gobierno cuenta con una cartera de concesiones cercana a los US$ 13.000 millones, que espera concretar durante la actual administración, con la meta de elevarla a cerca de US$ 16.000 millones.

De Grange vinculó ese objetivo con la cantidad de proyectos aprobados durante los primeros seis meses de gobierno, que calificó como un récord histórico en materia de montos de inversión.

“Tenemos una cartera en concesiones de casi US$13.000 millones que esperamos concretar en este gobierno y elevarla a cerca de US$16.000 millones, sumado a la cantidad de proyectos aprobados durante estos primeros seis meses de gobierno en materia de montos de inversión es récord histórico, la nueva ley miscelánea, la facilitación regulatoria y la convicción de gobierno del presidente José Antonio Kast de que la infraestructura es el principal motor de desarrollo, crecimiento y para reducir las brechas sociales”, puntualizó.

Junto al biministro De Grange, participaron en representación del Gobierno de Chile en Chile Day el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas y la ministra de Energía, Ximena Rincón, en el marco de la misma gira que busca atraer inversión extranjera hacia distintos sectores de la economía chilena.