Biministro Mas llama a empresarios españoles a invertir en Chile: “Queremos que sean protagonistas de la próxima etapa de modernización de Chile”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, participó este lunes en una nueva versión de ChileDay en Madrid, instancia en la que expuso ante autoridades, inversionistas, empresarios y representantes del sector financiero las razones por las que, a su juicio, Chile vuelve a ser una plataforma competitiva para la inversión extranjera.

Durante su presentación, el biministro sostuvo que el país atraviesa una transformación más profunda de la que se percibe en el día a día, y enmarcó su mensaje en la idea de que Chile decidió retomar el crecimiento y la inversión como ejes de su desarrollo económico.

“Chile está de vuelta, no venimos solamente a mostrar un país atractivo, venimos a mostrar un país que decidió volver a crecer, decidió volver a invertir, permitiendo generar empleo y transformarles la vida a los chilenos”, expresó.

Inversión proyectada de US$ 95.149 millones para 2026-2029

Mas dio a conocer que la inversión ya muestra señales de recuperación. Para el período 2026-2029, el Gobierno proyecta una inversión de US$ 95.149 millones, de los cuales 74% correspondería a capital extranjero.

El biministro vinculó esa cifra con el desempeño del Servicio de Evaluación Ambiental durante los primeros seis meses de la actual administración y con la aceleración en la resolución de proyectos por parte del Comité de Ministros.

El secretario de Estado planteó que el rol del Gobierno no es garantizar resultados a los inversionistas, sino ofrecer condiciones estables para que puedan operar, en línea con el mandato del presidente José Antonio Kast de contar con un Estado que actúe como facilitador de la inversión privada: “El inversionista no necesita que el Estado le garantice el éxito. Necesita que no se cambien las reglas a la mitad del juego“.

En materia sectorial, Mas se refirió a las ventajas competitivas de Chile en minería, turismo, energía, infraestructura y logística, vivienda, industria alimenticia y economía digital.

En minería, destacó que el país concentra 18% de las reservas mundiales de cobre y 23% de la producción global, con una cartera de inversión proyectada de US$ 105.000 millones para la próxima década y un gasto anual de US$ 20.000 millones de las compañías en servicios, maquinaria y tecnología.

Sobre el turismo, el biministro señaló que el sector representa cerca de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y emplea a 700 mil personas, y planteó que se trata de una industria con potencial de crecimiento relevante para el país. Mas recordó que Chile acumula 41 reconocimientos de los World Travel Awards, cuenta con 46 parques nacionales y tiene una treintena de hoteles actualmente en construcción.

“Vengan a Chile, inviertan, asóciense, recorran nuestras regiones”

Al cierre de su discurso, el biministro dirigió un llamado directo al empresariado español, invitándolo a participar de lo que definió como una nueva etapa de modernización del país, en referencia al rol que empresas españolas tuvieron en procesos de inversión anteriores en Chile.

“Ustedes ayudaron a construir una etapa extraordinaria de modernización de Chile hace algunas décadas. Queremos también que estén muy presentes y que sean protagonistas de la próxima. Vengan a Chile, inviertan, asóciense, recorran nuestras regiones“, sostuvo Mas.

“Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo y sin empleo no hay progreso social sostenible. Por eso vuelvo a la frase con la que partí: Chile está de vuelta. No significa que resolvimos todos nuestros problemas, significa que este gobierno decidió enfrentarlos y volver a avanzar“, puntualizó.