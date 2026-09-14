Republicanos y Club de Huasos recurren a Contraloría tras clausura de medialuna en Peñalolén

Luego de que el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, clausurara una medialuna, representantes del Partido Republicano y del Club de Huasos acudieron hasta la Contraloría para pedir que se revise la legalidad del procedimiento del municipio.

Hace una semana, el recinto fue clausurado luego de que sus administradores fueran notificados el viernes en la noche. Desde republicanos cuestionaron los plazos y el momento en el que se llevó a cabo la decisión, a pocos días de celebrar las Fiestas Patrias.

El jefe de la bancada republicana de la Cámara de Diputadas y Diputados, Benjamín Moreno, argumentó que el jefe comunal abusó de su poder y cuestionó que la clausura justo se concretó durante septiembre.

“Si es lo que señala, que falta un permiso de edificación, ¿por qué se pasea por los medios diciendo ‘fin al rodeo’? ¿No está clausurando un local? No abuse de poder, porque le aseguro que si esto hubiese sido en mayo, le da lo mismo”, dijo, según dio a conocer Radio Biobío.

Alcalde Concha: “La medialuna de Peñalolén no contaba con permiso de edificación”

Desde la municipalidad, Miguel Concha aseguró que la medialuna no contaba con el permiso de edificación ni patente comercial para funcionar, por lo que calificó como clandestinas las actividades que se realizaban en el recinto.

“La medialuna de Peñalolén no contaba con permiso de edificación, ni mucho menos con patente comercial para operar. Es inaceptable que nos impongan como tradición algo que divide a todos los chilenos y chilenas”, dijo.

Por otro lado, el vicepresidente del Club de Huasos de Peñalolén, Hernán de la Fuente, defendió el carácter tradicional de la medialuna y salió a defender el rodeo pese a las críticas que lo tildan de maltrato; además, añadió que la organización cumple con las obligaciones correspondientes de una institución deportiva sin fines de lucro.

“Hace 4 meses que nosotros estábamos tratando de ir a la municipalidad, y nunca nos recibieron. El huaso chileno, el que realmente es huaso, no el que muestran por ahí, un huaso estúpido que le pegó a un animal, ese no es huaso. Nosotros incluso somos más animalistas que todos los animalistas”, manifestó de la Fuente.

Incluso, el vicepresidente del Club de Huasos sostuvo que uno de los puntos que más les preocupa a los huasos es la situación de los 60 caballos que permanecen en el recinto. De la Fuente aseguró que, tras la clausura, se permitió un acceso para entregarles agua y alimentos.