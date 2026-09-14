Alerta de Aduanas permitió desbaratar laboratorio clandestino de poppers en Quintero: Hay tres detenidos

Una alerta generada por el Servicio Nacional de Aduanas logró desbaratar un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración y distribución de poppers (nitritos de alquilo) en la Región de Valparaíso. El operativo concluyó con la captura de tres individuos que utilizaban empresas de fachada para adquirir los elementos necesarios para su fabricación.

La investigación tuvo como origen cuando los fiscalizadores de Aduanas detectaron el ingreso al país de cargamentos que contenían frascos, cajas y etiquetas usualmente destinados al envasado de poppers.

“Detectamos más de 100 envíos de este tipo de productos, tanto frascos, etiquetas como cajas. Cada vez que llegaba al aeropuerto un envío relacionado con estos antecedentes, informábamos oportunamente a BRISUQ y remitíamos los antecedentes y las fotografías de los elementos detectados para su conocimiento y análisis”, explicó el Director Regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz.

A partir de esta pista, la PDI y la Fiscalía de Análisis Criminal Occidente, encabezada por el fiscal Daniel Contreras, desplegaron la investigación. Tras ello, lograron “establecer que los involucrados adquirían distintos insumos de laboratorio y sustancias químicas utilizadas para la elaboración de poppers, utilizando personas jurídicas de fachada para justificar la compra de sustancias controladas por la Ley 20.000“.

Mediante el rastreo de cuentas bancarias y trabajos de vigilancia, los detectives localizaron el laboratorio clandestino instalado en una parcela en Quintero. Con las órdenes judiciales correspondientes, la PDI allanó domicilios en las comunas de Santiago, Concón, Quintero, Villa Alemana y Quilpué.

El procedimiento dejó a tres hombres chilenos detenidos. Según la indagatoria, dos de ellos lideraban la producción y distribución de estos elementos, mientras que el tercer involucrado operaba como uno de los mayores compradores al por mayor.

Resultados de la incautación

Durante los allanamientos, las autoridades lograron sacar de circulación los siguientes elementos: