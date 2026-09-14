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Comercio en Fiestas Patrias: ¿A qué hora cierran los supermercados el 17 de septiembre y qué locales pueden abrir el 18 y 19?

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De cara a las celebraciones de Fiestas Patrias, las principales cadenas de supermercados del país ajustarán sus horarios de atención al público.

Debido a la Ley n.º 19.973, que declara los 18 y 19 de septiembre como feriados obligatorios e irrenunciables para el comercio, el sector operará con horarios especiales en la antesala de los festejos y mantendrá sus puertas cerradas durante las jornadas principales.

¿A qué hora cierran los supermercados el 17 de septiembre?

Para permitir el descanso de los trabajadores y cumplir con la legislación, los distintos supermercados adelantarán su horario de cierre este jueves 17 de septiembre:

  • La mayoría de las cadenas de supermercados cerrarán sus puertas de manera anticipada entre las 19:00 y las 20:00 horas.
  • El horario exacto puede variar según la cadena o ubicación del local, por lo que el llamado es planificar las compras con anticipación.

Feriados irrenunciables del 18 y 19: ¿Qué locales pueden abrir?

Durante el 18 y el 19 de septiembre, los supermercados y centros comerciales no podrán abrir sus puertas. Sin embargo, la legislación contempla excepciones a ciertos locales:

  • Almacenes de barrio y negocios familiares: Pueden abrir siempre y cuando sean atendidos directamente por sus propios dueños o familiares directos.
  • Restaurantes y establecimientos de entretenimiento: También se consideran pubs, casinos, cines y discotecas.
  • Farmacias de urgencia y de turno.
  • Estaciones de servicio.

Durante la jornada del domingo 20 de septiembre, tanto los supermercados como los establecimientos pueden retomar su funcionamiento al no tratarse de un feriado.

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