Fiestas Patrias: Recomendaciones para viajar de forma segura con mascotas

Las Fiestas Patrias siempre suelen ser la ocasión perfecta para tomar vacaciones, realizar viajes familiares y paseos largos. En este contexto, las mascotas también forman parte de la planificación y requieren cuidados especiales para que el traslado y la estadía no se conviertan en una mala experiencia.

Axel Haleby, médico veterinario y gerente general de Inaba Chile, sostuvo que “los viajes durante estas fechas pueden generar ansiedad en perros y gatos. Una preparación adecuada es clave para evitar accidentes en ruta y contagios, en el caso de aquellas mascotas que se quedan en hoteles o guarderías”.

Viajes seguros en auto

Para que el viaje sea una buena experiencia para la familia, incluyendo a las mascotas, el ejecutivo de Inaba recomienda:

Uso de transportadoras y cinturones especiales: Las mascotas nunca deben viajar sueltas dentro del vehículo. Por ello, deben ocupar transportadoras firmes o cinturones de seguridad diseñados para animales, los cuales reducen el riesgo de lesiones en caso de maniobras bruscas.

Ventilación y temperatura adecuadas: Evitar dejarlos encerrados en el auto, incluso por pocos minutos. El exceso de temperatura puede provocar golpes de calor, deshidratación y cuadros muy severos.

Pausas programadas: Si el viaje es largo, se recomienda realizar detenciones cada dos o tres horas para que la mascota pueda hidratarse, caminar y hacer sus necesidades. Esto disminuye la ansiedad y previene problemas digestivos.

Alimentación previa al viaje: Dar comida ligera unas horas antes de salir. Evitar alimentos grasos o pesados que puedan causar vómitos durante el trayecto. En este sentido, el médico veterinario aconseja siempre llevar snacks saludables para el trayecto.

¿Qué hacer si no viajan conmigo?

En el caso de que su mascota no viaje junto a sus tutores en estas festividades. Se pueden quedar a cargo de una persona conocida u otros van a hoteles o guarderías.

Haleby destacó que “lo más importante es que la mascota haya ido previamente al lugar donde alojará, para que esa despedida, aunque sea por pocos días, no sea tan impactante para ella”. No obstante, advirtió que en estos casos también existe una lista de consideraciones muy relevantes: