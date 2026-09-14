Fiestas Patrias 2026: ¿Es recomendable tomar omeprazol para evitar dolores estomacales? Nutrióloga explica sus efectos

¿Es recomendable tomar omeprazol para evitar los malestares digestivos durante las celebraciones de Fiestas Patrias? Primero, es importante explicar que este fármaco disminuye la producción de ácido gástrico y se utiliza para tratar patologías específicas, principalmente gastritis y úlceras. No obstante, su administración debe responder a una indicación médica.

La Dra. Eliana Reyes, nutrióloga y directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes (Uandes), advierte que tomarlo por cuenta propia puede generar problemas de salud.

¿Qué riesgos tiene usar omeprazol sin indicación médica?

La nutrióloga Eliana Reyes aclara que, “si bien el medicamento por una vez ayuda a los síntomas, su uso prolongado en forma no indicada por médico va a producir a largo plazo lesiones en el estómago, puede ocultar un cáncer gástrico incipiente, producir deficiencias de vitaminas”.

Además, la académica alerta sobre los riesgos de exceder la dosis durante varios días. “En caso de tomar mucho omeprazol en días seguidos, más dosis de la indicada, también puede producir diarrea o problemas en la absorción de nutrientes”, subrayó.

¿Qué hacer después de comer o beber de más?

Frente a esas molestias, la experta aconseja mantenerse bien hidratado con agua, consumir frutas frescas o aguas de hierbas y, si el malestar continúa, recurrir a algún antiácido. “Estos ayudan a los malestares propios de haber comido o bebido en exceso”, sugiere.

En el caso del omeprazol, Reyes insiste en que no debe utilizarse como una solución preventiva sin indicación médica. “La automedicación siempre es peligrosa”, concluye.