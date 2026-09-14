Fiestas Patrias: Carnicerías aumentan sus ventas un 123% y el gasto promedio por compra supera los $20.500

El miércoles 17 de septiembre se consolida como el gran día para preparar el asado de Fiestas Patrias, según un análisis de comportamiento de compra elaborado por Transbank a partir de datos de 2025.

Al comparar esa fecha con el promedio de los días previos del mismo mes, las transacciones en carnicerías y frigoríficos aumentaron 123%, más que duplicando su actividad habitual.

El estudio detectó que ese repunte no se limita a las carnicerías. Las rotiserías y fiambrerías registraron un alza de 84%, las botillerías de 77%, los locales de vinos y licores de 74%, las ferias libres y mercados de 73%, y las pescaderías de 62%.

Los supermercados, en tanto, mostraron un incremento más moderado de 45% en sus transacciones ese mismo día.

De acuerdo con Transbank, tanto las carnicerías como las rotiserías, ferias y tiendas de alimentos registraron su peak de transacciones entre las 12:00 y las 14:00 horas del 17 de septiembre, coincidiendo con el horario de almuerzo.

Los supermercados, en cambio, mostraron su momento de mayor actividad algunas horas después, entre las 16:00 y las 18:00 horas.

Compras para Fiestas Patrias comienzan a anticiparse

El comportamiento de compra, según el análisis, comienza a modificarse incluso antes de esa fecha.

Entre el 1 y el 17 de septiembre, las transacciones totales en los rubros analizados aumentaron 6% respecto del mismo período de agosto, mientras el monto total de ventas creció 10% y el gasto promedio por compra superó los $20.500, un 4% más que en el mes anterior.

Ese incremento se concentró especialmente en productos para celebrar en casa, con alzas de 24% en carnicerías y frigoríficos, 21% en vinos y licores, y 21% en rotiserías y fiambrerías durante ese período.

18 y 20 de septiembre marcan nuevos peaks de actividad

El estudio también identificó patrones distintos para los días posteriores al 17.

El jueves 18, las botillerías y los locales de vinos y licores registraron su peak de transacciones entre las 13:00 y las 15:00 horas.

El sábado 20, en tanto, apareció un segundo momento de abastecimiento, con supermercados, carnicerías y ferias alcanzando un nuevo peak entre las 12:00 y las 14:00 horas.

En el conjunto de los días de celebración, entre el 18 y el 21 de septiembre, los supermercados y minimarkets concentraron más de la mitad de las transacciones dentro de los rubros analizados.

Débito concentra las compras durante la previa

Sobre los medios de pago utilizados durante la previa, el análisis detalló que 83% de las transacciones registradas entre el 1 y el 17 de septiembre en los rubros estudiados se realizó con tarjeta de débito, 13% con crédito y 4% con prepago.

Del total de esas transacciones, 97% fue realizada de forma presencial y solo 3% de manera no presencial.

El gerente de la División Negocios y Productos de Transbank, Andrés Figueroa, señaló que los datos del año pasado muestran que la demanda se anticipa y tiene momentos de alta concentración que van cambiando a medida que avanza la celebración, información que, a su juicio, permite a los comercios anticiparse a los momentos de mayor actividad.

“Fiestas Patrias es una fecha en que los patrones de compra cambian de manera muy marcada y eso también entrega información relevante para los comercios. Los datos del año pasado muestran que la demanda se anticipa, tiene momentos de alta concentración y va cambiando a medida que avanza la celebración”, afirmó.

“Para los comercios, conocer ese comportamiento permite anticiparse a los momentos de mayor actividad y estar preparados para responder a las necesidades de sus clientes. Este año el calendario es distinto, pero esperamos que la previa vuelva a tener un peso importante y que estos patrones acompañen nuevamente los distintos momentos de la celebración”, puntualizó.