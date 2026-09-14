Quiroz destaca en Chile Day la aprobación de US$ 34.000 millones en inversiones y asegura que “se puede hacer más con lo mismo” tras ajuste fiscal

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso este lunes en ChileDay Madrid un diagnóstico sobre el estancamiento del crecimiento chileno y los resultados de gestión del Gobierno en materia de agilización de permisos e inversión, en el marco del evento que reúne a autoridades chilenas con inversionistas internacionales en la capital española.

Quiroz abrió su presentación con el diagnóstico que, según dijo, ha repetido en distintas instancias: Chile creció a una tasa promedio de 4,5% entre 2000 y 2013, pero esa cifra cayó a 2% entre 2014 y 2025.

“Lo que moviliza el crecimiento es la actividad privada de la inversión (…) entre el 2000 y 2013 crecía anualmente 8,6% por año y de 2014 al 25 ha crecido 1,7%. No hay cómo crecer a las tasas del cuadro si esta inversión no se multiplica”, sostuvo.

Gobierno apunta a agilizar permisos e impulsar la inversión

El titular de Hacienda explicó que el diagnóstico llevó al Gobierno a actuar sobre tres ejes que definió como centrales: la libertad de emprender, el retorno a la inversión y la sostenibilidad fiscal, aplicados a través de tres instrumentos distintos: gestión, decretos y leyes.

Sobre el primer instrumento, Quiroz detalló los resultados alcanzados en la tramitación de permisos ambientales y sectoriales durante los primeros seis meses de gobierno.

Según el ministro, el Gobierno implementó un sistema de seguimiento con inteligencia artificial que permitió detectar que, al asumir la administración, 35% de los expedientes en tramitación estaba atrasado.

“Cuando llegamos, el 35% de los expedientes estaba atrasado (…) lo hemos reducido de 35% a 3%. Y eso ha permitido que empiecen a salir los primeros proyectos que se demoran la mitad de lo que se demoraba originalmente”.

Según el ministro, ese porcentaje de atraso se redujo a 3% en seis meses, gracias a reuniones interministeriales periódicas con seguimiento de indicadores, lo que permitió que los primeros proyectos evaluados bajo el nuevo esquema se demoraran la mitad del tiempo habitual, de 30 a 15 meses, con la meta de llegar a 12 meses.

Comité de Ministros reduce en 80% sus tiempos de resolución

En el caso del Comité de Ministros, instancia que resuelve reclamaciones contra evaluaciones ambientales, Quiroz señaló que el plazo de resolución se redujo en 80%, principalmente al exigir la presencia obligatoria de los ministros en las sesiones.

El ministro precisó que el trámite de emisión de la resolución definitiva que formaliza los acuerdos del comité, que antes podía tomar tres o cuatro meses, hoy se resuelve en 15 días hábiles.

El ministro reconoció que persisten desafíos, en particular en los tribunales ambientales, donde el proceso completo demora en promedio 18 meses, de los cuales ocho corresponden al tiempo entre que el tribunal toma un acuerdo y redacta la sentencia final.

Quiroz sostuvo que existe espacio para reducir ese plazo en al menos seis meses mediante mayores recursos para la redacción de sentencias, y mencionó, en tono distendido, la posibilidad de recurrir a herramientas de inteligencia artificial para agilizar ese proceso.

El ministro destacó que, pese a las demoras, 80% de los reclamos que llegan a tribunales ambientales terminan resolviéndose a favor del titular del proyecto, lo que a su juicio confirma que buena parte del daño causado por los plazos actuales es evitable.

En ese contexto, mencionó que la Ley de Reconstrucción había incluido originalmente una norma que permitía iniciar la construcción de un proyecto pese a estar reclamado, con una indemnización en caso de que la sentencia final fuera desfavorable, disposición que fue rechazada por el Tribunal Constitucional, aunque el Gobierno sí logró incorporar un límite de seis meses para las acciones de no innovar dentro del proceso.

Gobierno reporta US$ 34.000 millones en proyectos aprobados

Con el conjunto de estas medidas de gestión, Quiroz entregó la cifra central de su presentación: entre el 11 de marzo y el 11 de septiembre de 2026, es decir, en los primeros seis meses de gobierno, se aprobaron 167 proyectos de inversión por un monto conjunto de US$ 34.000 millones, equivalente a cerca de 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

“Se han logrado aprobar 167 proyectos que suman US$ 34.000 millones, aproximadamente 10 puntos del PIB, que al ritmo que veníamos no se iban a aprobar. O de aprobarse habría sido una fracción muy pequeña de ello”, detalló.

El encargado de la billetera fiscal también entregó cifras sobre el ingreso de nuevos proyectos al sistema de evaluación ambiental, que alcanzó 114 iniciativas por US$ 39.000 millones en los primeros seis meses de gobierno, una cifra que calificó como récord.

Agregó que la Corporación de Bienes de Capital registra también un récord de inversión proyectada para el próximo quinquenio, el mayor de los últimos diez años.

Quiroz cerró la sección de su presentación dedicada a la gestión con una cifra que vinculó directamente con el diagnóstico inicial: el Banco Central proyecta un crecimiento de la inversión de 8,1% para 2027.

El ministro sostuvo que esa cifra es precisamente la magnitud que Chile necesita alcanzar de manera sostenida para revertir el estancamiento descrito al comienzo de su exposición, y que el trabajo coordinado entre ministerios y la colaboración del Congreso son las condiciones necesarias para llegar a ese resultado.

Gasto corriente se desacelera y concentra el ajuste fiscal

El ministro también entregó cifras sobre el ajuste fiscal en paralelo a los resultados en materia de permisos.

Según explicó, el gasto presupuestario acumula un crecimiento de solo 0,7% a julio de 2026, mientras el gasto corriente del Estado se desaceleró por cuarto mes consecutivo, desde 6,9% en marzo hasta 1,5% en julio, frente a un promedio histórico de expansión de 6% anual entre 2013 y 2025.

“El gasto corriente se desaceleró por cuarto mes consecutivo, desde el 6,9% al que venía creciendo en marzo al 1,5% en julio (…) Yo dije una frase que fue muy discutida, se puede hacer más con menos. Bueno, digamos que se puede hacer más con lo mismo“, aseguró.

Quiroz enfatizó que ese esfuerzo de contención se concentra en el gasto corriente y no en la inversión pública, y que representa 80% del ajuste fiscal total realizado hasta la fecha.

El ministro citó como ejemplo que ese ajuste no ha impedido que el Ministerio de Salud reporte 100% de resolución en las listas de espera oncológicas que el Gobierno encontró al asumir.