Más del 40% de los trabajadores cambió de empleo o rechazó una oferta laboral debido a la delincuencia

El riesgo de verse expuesto a una situación de delincuencia es una variable que están considerando las personas al decidir postular a un empleo o aceptar una oferta laboral.

Esta es una de las conclusiones del sondeo de opinión “Impacto de la percepción de seguridad en el empleo” que realizó la empresa de recursos humanos SOS Group entre el 17 y 28 de agosto, y que respondieron 1.022 trabajadores.

Al ser consultadas qué impacto ha tenido la delincuencia e inseguridad en sus decisiones laborales concretas, el 40,3% de las personas manifestó que ha cambiado de trabajo, rechazado una oferta de empleo o evitado postular a una zona insegura.

En tanto, el 21,2% señaló que la inseguridad ha impactado algo, pero no ha sido determinante en sus decisiones laborales; otro 21,2% dice que no ha influido y el 17,3% afirma que nunca ha evaluado la inseguridad al tomar una decisión laboral.

“Las dos preocupaciones fundamentales de las personas actualmente son desocupación y delincuencia, y en esta encuesta vimos cómo interactúan ambas inquietudes”, explicó Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group.

El ejecutivo advirtió que “resulta grave que en un contexto de alto desempleo de 9,5%, cuatro de cada 10 trabajadores estén dispuestos a perder una oportunidad laboral por temor a la delincuencia en una zona insegura”.

Ante la pregunta sobre la relevancia de la seguridad de la zona donde se ofrece un empleo, el 67,3% de las personas afirmó que la considera muy relevante y siempre la evalúa al buscar trabajo. El 21,2% considera la seguridad algo relevante, el 7,7% poco relevante y tan solo el 3,8% no la considera relevante.

“La inseguridad impacta a tal punto que las personas están optando por cambiar de empleo o continuar cesantes y buscando hasta encontrar una zona segura para trabajar”, agregó el experto.

Finalmente, en el estudio, el 59,6% sostiene que la delincuencia e inseguridad afectan las oportunidades laborales en el país; el 21,2% dice que no afecta y el 19,2% no tiene una opinión definida al respecto.

Temor a tomar un empleo

Según el experto, en muchas ocasiones los postulantes rechazan empleos que están en la periferia industrial de la ciudad por miedo a ser asaltados mientras esperan locomoción, circulan en lugares poco iluminados o sitios eriazos.

Por eso, los trabajadores prefieren empresas que tienen buses de acercamiento cuando la ubicación es alejada de los puntos céntricos.

Asimismo, el temor a la delincuencia está afectando la postulación a ofertas laborales con turnos rotativos, que implican trabajar algunas semanas de noche, por temor a trasladarse en la oscuridad.

“Mercado laboral y seguridad en las calles están muy entrelazados y no podemos darnos el lujo de dejar a personas cesantes, porque no quieren tomar un empleo en una zona insegura o de noche. Hay que avanzar rápido en medidas de seguridad en la calle, para mejorar la calidad de vida y empleabilidad de los trabajadores”, concluyó Henríquez.