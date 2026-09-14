Atletas reaccionan tras campaña publicitaria de Sydney Sweeney: “Es decepcionante ver cuánto se puede hacer retroceder al deporte femenino”

(CNN) — Atletas mujeres han reaccionado con indignación e incredulidad ante una campaña publicitaria “hipersexualizada” protagonizada por Sydney Sweeney, quien aparece desnuda o con muy poca ropa posando con equipamiento deportivo.

La campaña, creada para Novig —una plataforma estadounidense de pronósticos deportivos—, resulta “muy perjudicial” para las atletas y para las jóvenes que desean iniciarse en el deporte, declaró el lunes la surfista australiana Felicity Palmateer a CNN.

En una serie de fotos y videos publicados el miércoles se puede ver a Sweeney desnuda o con escasa vestiment sosteniendo balones de fútbol americano, una raqueta de tenis o un bate de béisbol. En una de las imágenes aparece desnuda recostada sobre un balón de baloncesto.

Novig también publicó un anuncio en sus Reels de Instagram que ha acumulado 37 millones de visualizaciones en cuatro días.

Palmateer fue una de las muchas atletas que criticaron la campaña.

“Siento una incredulidad absoluta. Es increíblemente decepcionante ver cuánto se puede hacer retroceder al deporte femenino en un anuncio de apenas 42 segundos”, dijo a CNN, añadiendo que la campaña “es muy perjudicial, especialmente para las jóvenes que se inician en el deporte, para las mujeres deportistas y para las mujeres en general. Se trata lisa y llanamente de contenido hipersexualizado”.

“Queremos que se nos valore por lo que somos capaces de hacer, no por nuestra apariencia”, agregó Palmateer.

La nadadora australiana Ariarne Titmus, cuatro veces medallista olímpica, publicó una respuesta a la campaña en sus historias de Instagram.

“No iba a compartir esto porque no quería darle más atención. Pero no puedo quedarme callada”, afirmó, según informó 9News, medio afiliado a CNN.

“No puedo describir la indignación que siento al ver esto”, escribió Titmus.

“No solo es una bofetada en la cara para toda mujer que ha dedicado su vida a perfeccionar su disciplina, sino también para cualquier mujer que disfrute del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia, unidad… y la lista continúa”.

La nadadora australiana Lani Pallister fue otra de las atletas que alzó la voz. Publicó un video recopilatorio de sus entrenamientos y competiciones con un texto superpuesto que decía: “No sé cómo se imagina Sydney que es el deporte, pero así es como se ve el deporte realmente”.

Otra deportista australiana, la boxeadora Skye Nicholson, publicó un video similar en respuesta al anuncio. “Dándole a la campaña publicitaria exactamente lo que querían, pero, sinceramente, estas empresas tienen que hacerlo mejor. Dejen de sexualizar a las mujeres en el #deporte”, dice el texto que acompaña a la publicación.

Sweeney pareció responder a las críticas el domingo publicando una serie de fotos de la edición anual Body Issue de ESPN The Magazine.

Dicha edición anual presentaba a decenas de atletas desnudos o semidesnudos a lo largo de una trayectoria de 11 años que llegó a su fin en 2019.

No es la primera vez que la participación de Sweeney en una campaña publicitaria genera polémica.

En el verano de 2025 protagonizó una campaña para la marca de ropa estadounidense American Eagle que, según algunos, promovía la eugenesia y el supremacismo blanco.

“Los genes se transmiten de padres a hijos”, dice en uno de los anuncios. En otro, afirma: “La composición de mi cuerpo está determinada por mis genes”.

Inicialmente Sweeney no se pronunció sobre el revuelo causado por la campaña, lo que llevó a la gente a sacar sus propias conclusiones sobre su opinión al respecto.

Más tarde, en noviembre, la revista GQ publicó una entrevista en video en la que se le preguntaba a Sweeney por las repercusiones. Ella respondió que la reacción le había sorprendido, pero no pidió disculpas; en su lugar, reiteró su gusto por los vaqueros y sostuvo que no está ahí para decirle a la gente qué pensar.

Cuando se le preguntó si quería aclarar sus intenciones, la estrella respondió con una frase que se hizo viral: “Creo que, cuando tenga un tema del que quiera hablar, la gente lo escuchará”.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Sweeney y con Novig para solicitar comentarios.

Leah Dolan, de CNN, contribuyó a este reporte.