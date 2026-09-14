Muere Bob Mackie, el “Sultán de las Lentejuelas” que vistió a Cher y Diana Ross

Bob Mackie, conocido como el “Sultán de las Lentejuelas” por crear looks extravagantes e impactantes para divas como Cher y Diana Ross, murió el lunes a los 87 años.

“Es con el corazón apesadumbrado que compartimos la noticia de que el señor Bob Mackie falleció hoy”, señaló un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. El mensaje agregó que “vivió sus 87 años al máximo, cumpliendo su sueño de ser diseñador de moda y de vestuario, que era todo lo que siempre quiso hacer”.

Una carrera entre el cine y la televisión

Según reportó Variety, Mackie comenzó realizando dibujos para el diseñador de la Época Dorada Jean Louis y luego trabajó como asistente de Edith Head. Creó los diseños que Carol Burnett lució en su programa de sketches —entre ellos el vestido de “barra de cortina” de una parodia de “Lo que el viento se llevó”, que él mismo reconoció como una pieza ligada para siempre a su legado— y también vistió “The Judy Garland Show”.

Sus 3 nominaciones al Oscar llegaron por “Lady Sings the Blues”, “Funny Lady” y “Pennies From Heaven”. Además, diseñó el vestuario de John Travolta en “Staying Alive” y del recordado “Star Wars Holiday Special”.

Cher, sus looks más recordados y otras divas

El diseñador alcanzó notoriedad por sus creaciones ceñidas y exuberantes, como el conjunto negro de dos piezas con tocado tipo mohicano que Cher usó en los Oscar de 1986. “Yo empecé todo esto, me temo”, dijo sobre los atrevidos trajes de la cantante, y explicó que comenzaron a mostrar su abdomen porque “tiene el torso más increíble”.

Sobre el traje de “If I Could Turn Back Time”, al que llamó “el atuendo del cinturón de seguridad”, recordó que Cher “se puso tan nerviosa con los marineros ahí” que se cubrió con su chaqueta de cuero. El vestido de los Oscar, en tanto, quedó en exhibición en el Museo de la Academia.

También diseñó para Whitney Houston, Bette Midler, Liza Minnelli, Tina Turner, Joan Rivers, Elton John y los Jackson Five. Recientemente, sus creaciones fueron parte de la trama final de “Hacks”. Nacido en Monterey Park, California, colaboró durante años con su pareja, el diseñador Ray Aghayan, fallecido en 2011.