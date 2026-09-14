Monumento a Baquedano vuelve a lucir su tradicional color verde tras restauración

Luego de tres años cubierto por rayados, afiches y capas de pintura, el plinto del monumento al general Manuel Baquedano recuperó su clásico color verde ceniza oliváceo. La primera etapa de conservación finalizó luego de cuatro meses de trabajos en Plaza Baquedano, en la comuna de Providencia.

La intervención tuvo un costo de $102.099.903 (IVA incluido), y fueron previamente autorizadas por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Los especialistas trabajaron sobre la base de piedra andesita verde, traída desde Talca, para retirar cerca de 23 capas de pintura acumuladas en la superficie. El procedimiento contempló bisturí, vapor y microproyección.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, dijo a El Mercurio que la intervención no trataba de ocultar todas las marcas que quedaron en el monumento.

“Queríamos hacer esta restauración curativa, lo cual quiere decir que también se van a ver algunas de sus heridas. El paso del tiempo, por supuesto, que deja cicatrices, pero también la violencia ha dejado su daño y eso va a quedar ahí expresado”, agregó. “Hay piezas faltantes, porque algunos delincuentes rompieron parte del monumento para ocuparlo como proyectil, otros hicieron fuego”, explicó. ¿Cuáles son las siguientes etapas?

El próximo paso será la recuperación de los bronces del conjunto escultórico, el que deberá contar con la aprobación del CMN. En esta etapa se contempla intervenir los bajorrelieves de los costados sur y norte.

Bajorrelieve sur : faltan 13 piezas, entre ellas jinetes, una cola de caballo y partes superiores de soldados.

: faltan 13 piezas, entre ellas jinetes, una cola de caballo y partes superiores de soldados. Bajorrelieve norte : se promedian 21 piezas faltantes de características similares.

: se promedian 21 piezas faltantes de características similares. Segunda etapa del plinto: tiene un costo asociado de $60 millones (IVA incluido).

Además, se prevé la reconstrucción de la Tumba del Soldado Desconocido. Su estructura fue destruida tras la exhumación de los restos, mientras que el nicho de hormigón terminó de perderse durante los trabajos del proyecto Nueva Alameda Providencia.

El nuevo diseño deberá contar con la autorización correspondiente del Ejército de Chile y del CMN.