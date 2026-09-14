Trump dice que EE.UU. saldrá de la guerra con Irán, a menos que decida permanecer y quedarse con el petróleo “como en Venezuela”

(CNN)— El presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró el domingo su afirmación de que la guerra con Irán terminará poco después de las elecciones intermedias o posiblemente antes, al tiempo que aseguraba que Teherán está desesperado por llegar a un acuerdo.

“Miren, podría terminar antes de las elecciones legislativas, pero terminará justo después de ellas”, dijo Trump durante el torneo Irish Open en su campo de golf de Doonbeg. “Les diré una cosa: Irán tiene muchísimas ganas de llegar a un acuerdo. Llaman constantemente. Quieren un acuerdo. Tienen que lograr el acuerdo correcto. No voy a aceptar un acuerdo que no sea bueno”.

Trump comenzó a decir que Estados Unidos finalmente saldría del conflicto con Irán, aunque luego dejó la posibilidad abierta.

“Al final nos iremos, a menos que decidamos quedarnos y conservar el petróleo, como en Venezuela”, dijo.

Pedido a Zelensky

Trump declaró que su administración ha pedido al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que deje de atacar refinerías de diésel en Rusia para evitar afectar el suministro mundial.

Los precios mundiales del petróleo subieron a US$ 108 esta semana, ya que los enfrentamientos en Medio Oriente Medio generan preocupación por posibles interrupciones prolongadas en el suministro. Los precios del diésel en Estados Unidos alcanzaron máximos históricos, superando los US$ 6 por galón el viernes por primera vez en la historia.

“El señor Zelensky tiene que hacer una cosa: dejar de atacar las instalaciones de diésel en Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no las refinerías de diésel, porque está causando escasez de este combustible”, dijo Trump el domingo desde Irlanda.

Según la empresa de inteligencia marítima Kpler, Rusia es el segundo mayor exportador mundial de diésel, después de Estados Unidos.

CNN ha informado que los costos del diésel han aumentado más del 55 % desde el inicio de la guerra con Irán, superando el incremento del 40 % en los precios de la gasolina. De hecho, el diésel va camino de registrar, con diferencia, el mayor aumento porcentual anual de la historia, según un análisis de CNN basado en datos de la AAA.

Trump afirmó que las acciones de Ucrania están teniendo un mayor impacto en el suministro mundial de diésel que la inestabilidad en Medio Oriente generada por el conflicto con Irán.

“Esto no se debe a Medio Oriente. Se debe a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Por eso hablamos con el señor Zelensky al respecto. Hay muchos otros objetivos. No ataquen las instalaciones de diésel, porque eso causa daño; está perjudicando al mundo”, señaló.