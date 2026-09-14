Macklemore queda fuera de la gira de Ed Sheeran en EE.UU. tras gritar “Palestina libre” en el escenario

Macklemore fue excluido del resto de la U.S. Loop Tour de Ed Sheeran luego de pronunciar un discurso político y decir “Palestina libre” durante el concierto del 4 de septiembre en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. El ganador del Grammy señaló al público que buscaba que la gente en Gaza y en la Cisjordania ocupada supiera que no habían sido olvidados.

La explicación de la promotora

Según reportó Variety, Messina Touring Group, a cargo del tramo estadounidense de la gira, explicó a Rolling Stone que los recintos de las próximas fechas notificaron que no permitirán que se realice un concierto con Macklemore en el cartel, algo que derivaría en la cancelación del tour y afectaría a cientos de miles de fans. “Tras conversaciones con las partes interesadas, Macklemore no se presentará en las fechas restantes como acto de apertura”, indicó la empresa.

El rapero figuraba en 8 de los 10 shows que le quedan a Sheeran en su gira de estadios, que se reanudará el 19 de septiembre en Filadelfia. Entre los recintos programados estaban el Gillette Stadium de Foxborough, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el Lucas Oil Stadium de Indianápolis. Variety contactó a los representantes de ambos artistas.

Petición en contra y viralización

El set desató una petición del Israeli American Council, que exigió retirar al rapero del resto de las fechas. “Este era un concierto de Ed Sheeran, no un mitin político, ni una protesta, ni un evento activista”, sostuvo el texto, que apuntó al uso de una plataforma global para promover “una agenda política unilateral”.

Durante su presentación, Macklemore también interpretó “Hind’s Hall” mientras las pantallas del estadio mostraban imágenes de la destrucción en Gaza. Su discurso se volvió viral y generó una segunda ola de titulares después de que la cantante Pink recompartiera un llamado a excluirlo de la gira.