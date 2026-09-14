Catalina Vidaurre gana el oro para Chile en el mountain bike de los Juegos Suramericanos

La ciclista Catalina Vidaurre fue la encargada de otorgarle al país la primera medalla de oro en el mountain bike, en una reñida competencia con su compatriota Florencia Monsálvez, quien quedó con el galardón de plata.
La ciclista se encuentra participando, junto al Team Chile, en los Juegos Suramericanos que se realizan en Santa Fe, Argentina.
La ganadora nacional se impuso con un tiempo de una hora, 14 minutos y 50 segundos, y su escolta finalizó la prueba a 1’12”.
Vidaurre dominó las siete vueltas del recorrido y además consiguió el mayor promedio de velocidad, con 19,9 kilómetros por hora. Por ello, confirmó su favoritismo en la prueba y el ascenso de su carrera a nivel internacional.
De esta forma, el Team Chile logra el cuarto lugar del medallero, con un oro, una plata y cuatro bronces. La nómina la encabezan Brasil, Colombia y el anfitrión Argentina.
Revisa el momento
¡EXTRAORDINARIAAAAS! 🥰👸🏼🥇
LAS TREMENDAS 😍 ciclistas Catalina Vidaurre y Florencia Monsalvez lograron ORO 🥇 y PLATA 🥈 para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷, tras dominar el circuito de ciclismo mountain bike en Rafaela.
Cata lideró de principio a fin… pic.twitter.com/yoskjC6WkI
— Team Chile (@TeamChile_COCH) September 14, 2026
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