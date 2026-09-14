Aramco y LATAM Pass cumplen un año de alianza y anuncian que compras en tiendas sumarán millas: “Ya no se acumulan solo volando”

A un año de haber sellado su vínculo comercial en el mercado chileno de combustibles tras el aterrizaje del gigante saudí en el país, Aramco y LATAM Pass realizaron un balance de su alianza estratégica y adelantaron nuevos pasos en su ecosistema de beneficios. A través de la aplicación móvil de la distribuidora, los socios del programa de fidelización han acumulado de manera directa millas y puntos calificables al cargar combustible, lo que según las firmas permitió elevar la base de usuarios e impulsar el avance de clientes hacia categorías superiores de viajero frecuente.

Eliana Rodríguez, gerente Comercial Clientes de Esmax —empresa operadora de Aramco en el país—, destacó el impacto que ha tenido el canal digital en las estaciones de servicio: “A un año de nuestra alianza con LATAM Pass, damos un paso más en nuestra estrategia de poner al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Con la App Aramco Estaciones y nuestra propuesta a través de LATAM Pass hemos logrado crecer en más de un 50% en nuestra base de clientes nuevos que eligen visitar nuestras estaciones transformando una compra habitual, como cargar combustible, en una experiencia que entrega valor real y permite a cada cliente elegir cómo quiere ser recompensado. Esta propuesta combina la fortaleza de una de las compañías de energía más importantes del mundo con aliados líderes en sus industrias, permitiéndonos ofrecer una experiencia más simple, digital y relevante para nuestros clientes”.

Por su parte, Marcela Mejía, gerente Comercial de LATAM Pass, remarcó el cambio de hábito en los consumidores y la penetración de estas herramientas en los gastos cotidianos. “Hoy, las millas ya no se acumulan solo volando: también al cargar combustible, pedir delivery o reservar un viaje, gracias a más de 100 alianzas en la región. En Chile, cerca del 30% de las compras con tarjeta de crédito generan millas LATAM Pass, reflejando cómo el programa se ha integrado cada vez más en el día a día. Para 2026, proyectamos entregar más de US$1.600 millones en beneficios a nuestros socios a nivel regional”, sostuvo.

En paralelo al balance del primer año, ambas compañías revelaron que la aplicación sumará nuevas funcionalidades para extender la acumulación más allá de los surtidores de bencina y diésel, permitiendo sumar millas y puntos calificables con compras en la red de tiendas de conveniencia aStop by Aramco. Con esto, la petrolera busca integrar su presencia en las más de 300 estaciones y 180 tiendas que opera de Arica a Tierra del Fuego dentro del ecosistema de fidelización de la aerolínea, que cuenta con más de 56 millones de socios en Sudamérica.

Como parte de las acciones comerciales por las Fiestas Patrias, las empresas informaron además una campaña especial vigente entre el 10 y el 20 de septiembre, mediante la cual los usuarios que carguen combustible en las estaciones de la red y paguen a través de la aplicación podrán triplicar sus millas LATAM Pass en sus traslados por las carreteras del país. La medida apunta a captar el flujo vehicular de los automovilistas durante los feriados de septiembre, fecha clave para el consumo y el desplazamiento interurbano informado habitualmente por La Tercera en los balances viales del país.