Más brutal, pesado y adulto: Así buscó Insomniac diferenciar a Wolverine de Spider-Man

Después del éxito de sus juegos de Spider-Man, Insomniac Games enfrentó un desafío distinto con Marvel’s Wolverine, construir una experiencia que no se sintiera como una simple adaptación de las mismas ideas a otro superhéroe.

En conversación con CNN Bits, Jess Reiner-Reed, directora sénior de proyecto de Insomniac Games, explicó que una pregunta acompañó al equipo durante todo el desarrollo: “¿Esto es lo correcto para Logan?”.

El estudio mantuvo elementos que considera parte de su identidad, como las grandes secuencias cinematográficas, el combate fluido y el foco narrativo, pero cambió otros aspectos para adaptarlos a Wolverine.

“Spider-Man se mueve por la ciudad muy rápido y habla mucho consigo mismo. Logan es un tipo pesado con un esqueleto de adamantium”, explicó Reiner-Reed.

Un combate que obliga a ser agresivo

Una de las principales diferencias aparece en el combate. Mientras Spider-Man recompensa al jugador por evitar golpes, Wolverine está diseñado para permanecer dentro de la pelea.

“Te empujamos a ser agresivo”, señaló la desarrolladora.

Incluso con poca salud, atacar permite recuperar vida y cargar otras habilidades. Reiner-Reed contó que en versiones tempranas Logan podía regenerarse fuera del combate, pero las pruebas mostraron a jugadores escondidos detrás de obstáculos mientras esperaban recuperar energía.

“No queríamos a Wolverine escondido detrás de un árbol. Eso no se iba a sentir como el personaje”, afirmó.

Una historia más violenta y madura

Marvel’s Wolverine también apuesta por un tono considerablemente más adulto que Spider-Man, con desmembramientos, heridas explícitas y daños visibles en el propio cuerpo de Logan.

Para Insomniac, la violencia debía ser coherente con el personaje y no existir simplemente como recurso de impacto.

Reiner-Reed explicó que Wolverine no disfruta matar de la misma forma que podría hacerlo Sabretooth, sino que actúa con violencia como una forma eficiente de resolver los enfrentamientos.

“Desde el primer día sabíamos que esto iba a ser una historia más madura”, sostuvo.

Canadá, Japón y Madripoor

La estructura también se distancia del mundo abierto de Spider-Man. Logan viajará por distintos escenarios, entre ellos Canadá, Japón y Madripoor, mientras intenta resolver los misterios de su pasado.

El juego mantiene actividades opcionales, coleccionables, desafíos y la posibilidad de repetir misiones, pero utiliza una estructura más directa para controlar mejor el ritmo de la historia.

Pese a la brutalidad, Insomniac también quiso explorar la humanidad de Logan y la tensión entre su naturaleza animal y su deseo de llevar una vida aislada.

Reiner-Reed destacó esa dualidad entre el personaje que quiere permanecer solo en una cabaña tomando whisky y aquel que siente la responsabilidad de proteger a otros mutantes.

El juego también incorpora referencias a distintas etapas de Wolverine, con trajes como Old Man Logan y Weapon X, además de pequeños guiños a su historia en la cultura popular.

Para la desarrolladora, tres elementos resultaban indispensables al adaptar al personaje: sus garras, su factor curativo y sus sentidos animales. A ellos se suma una historia emocional capaz de explorar quién es Logan más allá de sus poderes.

Marvel’s Wolverine se estrenará este 15 de septiembre en PlayStation 5.